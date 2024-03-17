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Рецепт української паляниці з цільнозерновим борошном на заквасці

17 березня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати справжню паляницю — покроковий рецепт з фото та відео
Паляниця на столі. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт паляниці на заквасці з цільнозерновим пшеничним борошном. Століттями на українських родючих землях розвивалось землеробство у різних проявах і хліб був усьому голова. І чи не в  кожній сільській хаті щонеділі випікали хліб, якого мало вистачити до наступного випікання. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • закваска 400 грамів. (200 г цільнозернового пшеничного борошна/ 200 г води);
  • цільнозернове борошно пшеничне 400 г;
  • борошно пшеничне  вищого гатунку 600 г;
  • вода 630 г;
  • сіль 20 г;
  • дріжді 3 г. 

Спосіб приготування 

Беремо закваску до хліба та кладемо в ємність, де будемо замішувати хліб. Додаємо воду в якій розмішали дріжжі.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додати борошно, сіль та все ретельно перемішати. Тісто замішувати протягом 10 хвилин та залишити його на 2-3 години.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @nashi.besahy

Кожну годину тісто потрібно переминати. 

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Приготування хліба. Фото: YouTube @nashi.besahy

З тіста робимо 2 кулі та залишаємо ще на 2 години. Кладемо тісто в форму для випікання. Випікати при 200 ºС протягом 50 хвилин. 

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Приготування хліба. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дістати хліб та залишити до повного охолодження, краще до ранку. 

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Готова паляниця. Фото: YouTube @nashi.besahy

Після охолодження хліб можна розрізати та спробувати. 

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Готова паляниця. Фото: YouTube @nashi.besahy

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паляниця
хліб
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