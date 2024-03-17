Як приготувати справжню паляницю — покроковий рецепт з фото та відео

Рецепт української паляниці з цільнозерновим борошном на заквасці
Рецепт паляниці на заквасці з цільнозерновим пшеничним борошном. Століттями на українських родючих землях розвивалось землеробство у різних проявах і хліб був усьому голова. І чи не в кожній сільській хаті щонеділі випікали хліб, якого мало вистачити до наступного випікання.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- закваска 400 грамів. (200 г цільнозернового пшеничного борошна/ 200 г води);
- цільнозернове борошно пшеничне 400 г;
- борошно пшеничне вищого гатунку 600 г;
- вода 630 г;
- сіль 20 г;
- дріжді 3 г.
Спосіб приготування
Беремо закваску до хліба та кладемо в ємність, де будемо замішувати хліб. Додаємо воду в якій розмішали дріжжі.
Додати борошно, сіль та все ретельно перемішати. Тісто замішувати протягом 10 хвилин та залишити його на 2-3 години.
Кожну годину тісто потрібно переминати.
З тіста робимо 2 кулі та залишаємо ще на 2 години. Кладемо тісто в форму для випікання. Випікати при 200 ºС протягом 50 хвилин.
Дістати хліб та залишити до повного охолодження, краще до ранку.
Після охолодження хліб можна розрізати та спробувати.
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