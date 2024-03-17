Як приготувати справжню паляницю — покроковий рецепт з фото та відео

Паляниця на столі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Рецепт паляниці на заквасці з цільнозерновим пшеничним борошном. Століттями на українських родючих землях розвивалось землеробство у різних проявах і хліб був усьому голова. І чи не в кожній сільській хаті щонеділі випікали хліб, якого мало вистачити до наступного випікання.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

закваска 400 грамів. (200 г цільнозернового пшеничного борошна/ 200 г води);

цільнозернове борошно пшеничне 400 г;

борошно пшеничне вищого гатунку 600 г;

вода 630 г;

сіль 20 г;

дріжді 3 г.

Спосіб приготування

Беремо закваску до хліба та кладемо в ємність, де будемо замішувати хліб. Додаємо воду в якій розмішали дріжжі.

Приготування тіста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додати борошно, сіль та все ретельно перемішати. Тісто замішувати протягом 10 хвилин та залишити його на 2-3 години.

Додавання борошна. Фото: YouTube @nashi.besahy

Кожну годину тісто потрібно переминати.

Приготування хліба. Фото: YouTube @nashi.besahy

З тіста робимо 2 кулі та залишаємо ще на 2 години. Кладемо тісто в форму для випікання. Випікати при 200 ºС протягом 50 хвилин.

Приготування хліба. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дістати хліб та залишити до повного охолодження, краще до ранку.

Готова паляниця. Фото: YouTube @nashi.besahy

Після охолодження хліб можна розрізати та спробувати.

Готова паляниця. Фото: YouTube @nashi.besahy

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