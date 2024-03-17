Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт украинской паляницы с цельнозерновой мукой на закваске arrow

Рецепт украинской паляницы с цельнозерновой мукой на закваске

17 марта 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить настоящую паляницу – пошаговый рецепт с фото и видео
Паляница на столе. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт паляницы на закваске с цельнозерновой пшеничной мукой. Веками на украинских плодородных землях развивалось земледелие в разных проявлениях и хлеб был всему головой. И едва ли не в каждом сельском доме каждое воскресенье выпекали хлеб, которого должно было хватить до следующего выпекания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • закваска 400 г. (200 г цельнозерновой пшеничной муки/ 200 г воды);
  • цельнозерновая мука пшеничная 400 г;
  • мука пшеничная высшего сорта 600 г;
  • вода 630 г;
  • соль 20 г;
  • дрожжи 3 г.

Способ приготовления

Берем закваску в хлеб и кладем в емкость, где будем замешивать хлеб. Добавляем воду, в которой размешали дрожжи.

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавить муку, соль и тщательно перемешать. Тесто замешивать в течение 10 минут и оставить на 2-3 часа.

null
Добавление муки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Каждый час тесто нужно переминать.

null
Приготовление хлеба. Фото: YouTube @nashi.besahy

Из теста делаем 2 шара и оставляем еще на 2 часа. Кладем тесто в форму для выпечки. Выпекать при 200 ºС в течение 50 минут.

null
Приготовление хлеба. Фото: YouTube @nashi.besahy

Достать хлеб и оставить до полного охлаждения, лучше до утра.

null
Готовая паляница. Фото: YouTube @nashi.besahy

После охлаждения хлеб можно разрезать и попробовать.

null
Готовая паляница. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о рецепте домашних ролини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.

Также мы рассказывали о рецепте вкусного хлеба на сковороде.

Еще советуем ознакомиться с рецептом натуральной домашней колбасы для ребенка в школу.

еда
рецепты
лайфхаки
Украинская кухня
паляница
хлеб
белый хлеб

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство