Как приготовить настоящую паляницу – пошаговый рецепт с фото и видео

Рецепт украинской паляницы с цельнозерновой мукой на закваске
Рецепт паляницы на закваске с цельнозерновой пшеничной мукой. Веками на украинских плодородных землях развивалось земледелие в разных проявлениях и хлеб был всему головой. И едва ли не в каждом сельском доме каждое воскресенье выпекали хлеб, которого должно было хватить до следующего выпекания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- закваска 400 г. (200 г цельнозерновой пшеничной муки/ 200 г воды);
- цельнозерновая мука пшеничная 400 г;
- мука пшеничная высшего сорта 600 г;
- вода 630 г;
- соль 20 г;
- дрожжи 3 г.
Способ приготовления
Берем закваску в хлеб и кладем в емкость, где будем замешивать хлеб. Добавляем воду, в которой размешали дрожжи.
Добавить муку, соль и тщательно перемешать. Тесто замешивать в течение 10 минут и оставить на 2-3 часа.
Каждый час тесто нужно переминать.
Из теста делаем 2 шара и оставляем еще на 2 часа. Кладем тесто в форму для выпечки. Выпекать при 200 ºС в течение 50 минут.
Достать хлеб и оставить до полного охлаждения, лучше до утра.
После охлаждения хлеб можно разрезать и попробовать.
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