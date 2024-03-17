Как приготовить настоящую паляницу – пошаговый рецепт с фото и видео

Паляница на столе. Фото: YouTube @nashi.besahy

Рецепт паляницы на закваске с цельнозерновой пшеничной мукой. Веками на украинских плодородных землях развивалось земледелие в разных проявлениях и хлеб был всему головой. И едва ли не в каждом сельском доме каждое воскресенье выпекали хлеб, которого должно было хватить до следующего выпекания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

закваска 400 г. (200 г цельнозерновой пшеничной муки/ 200 г воды);

цельнозерновая мука пшеничная 400 г;

мука пшеничная высшего сорта 600 г;

вода 630 г;

соль 20 г;

дрожжи 3 г.

Способ приготовления

Берем закваску в хлеб и кладем в емкость, где будем замешивать хлеб. Добавляем воду, в которой размешали дрожжи.

Приготовление теста. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавить муку, соль и тщательно перемешать. Тесто замешивать в течение 10 минут и оставить на 2-3 часа.

Добавление муки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Каждый час тесто нужно переминать.

Приготовление хлеба. Фото: YouTube @nashi.besahy

Из теста делаем 2 шара и оставляем еще на 2 часа. Кладем тесто в форму для выпечки. Выпекать при 200 ºС в течение 50 минут.

Приготовление хлеба. Фото: YouTube @nashi.besahy

Достать хлеб и оставить до полного охлаждения, лучше до утра.

Готовая паляница. Фото: YouTube @nashi.besahy

После охлаждения хлеб можно разрезать и попробовать.

Готовая паляница. Фото: YouTube @nashi.besahy

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