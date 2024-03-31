Як приготувати паску до Великодня без замісу тіста — покровий рецепт

Українська паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Простий рецепт паски до Великодня. Це тісто готується без замісу, просто потрібно змішати інгредієнти. Спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.

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Вам знадобиться:

100 мл теплого молока;

10 г дріжджів;

2 яйця;

100 г цукру;

1 пачки ванільного цукру;

50 г розтопленого вершкового масла;

100 г сметани;

350 г борошна;

50 г цукатів;

50 г родзинок.

Спосіб приготування

Спочатку в теплому молоці розвести дріжджі, поступово додати решту рідких інгредієнтів.

Інгредієнти для тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Порціями додати борошно, цукати з родзинками та розмішати масу до однорідності.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Змастити руки олією та продовжити вимішувати тісто руками ще 5 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Накрити місткість із тістом харчовою плівкою. Залишити для підіймання на 1 годину. Тим часом підготувати форму для випікання, зробити в ній борти за допомогою пергаментного паперу. Потім з'єднати згущене молоко, кокосову стружку та харчовий барвник для отримання маси, якою покрити паску.

Тісто у формі для випіканн. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Коли тісто підійшло змастити руки олією, вийняти тісто та заповнити ним форму для випікання на 1/3 висоти.

Готова паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Залишити тісто для підіймання ще на 1 годину. Коли тісто вдруге підійде, змастити паску збитим жовтком та поставити випікати в попередньо розігріту духовку при 180 ºС протягом 45 хвилин.

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