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Рецепт української паски за п'ять хвилин без замісу — для сучасних господинь

31 березня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати паску до Великодня без замісу тіста — покровий рецепт
Українська паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий рецепт паски до Великодня. Це тісто готується без замісу, просто потрібно змішати інгредієнти. Спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар

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Вам знадобиться: 

  • 100 мл теплого молока;
  • 10 г дріжджів;
  • 2 яйця;
  • 100 г цукру;
  • 1 пачки ванільного цукру;
  • 50 г розтопленого вершкового масла;
  • 100 г сметани;
  • 350 г борошна;
  • 50 г цукатів;
  • 50 г родзинок.

Спосіб приготування

Спочатку в теплому молоці розвести дріжджі, поступово додати решту рідких інгредієнтів. 

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Інгредієнти для тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Порціями додати борошно, цукати з родзинками та розмішати масу до однорідності.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Змастити руки олією та продовжити вимішувати тісто руками ще 5 хвилин. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Накрити місткість із тістом харчовою плівкою. Залишити для підіймання на 1 годину. Тим часом підготувати форму для випікання, зробити в ній борти за допомогою пергаментного паперу. Потім з'єднати згущене молоко, кокосову стружку та харчовий барвник для отримання маси, якою покрити паску.

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Тісто у формі для випіканн. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Коли тісто підійшло змастити руки олією, вийняти тісто та заповнити ним форму для випікання на 1/3 висоти.

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Готова паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Залишити тісто для підіймання ще на 1 годину.  Коли тісто вдруге підійде, змастити паску збитим жовтком та поставити випікати в попередньо розігріту духовку при 180 ºС протягом 45 хвилин. 

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