Як приготувати паску до Великодня без замісу тіста — покровий рецепт

Рецепт української паски за п'ять хвилин без замісу — для сучасних господинь
Простий рецепт паски до Великодня. Це тісто готується без замісу, просто потрібно змішати інгредієнти. Спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Мар'яна Хабер-Дудар.
Вам знадобиться:
- 100 мл теплого молока;
- 10 г дріжджів;
- 2 яйця;
- 100 г цукру;
- 1 пачки ванільного цукру;
- 50 г розтопленого вершкового масла;
- 100 г сметани;
- 350 г борошна;
- 50 г цукатів;
- 50 г родзинок.
Спосіб приготування
Спочатку в теплому молоці розвести дріжджі, поступово додати решту рідких інгредієнтів.
Порціями додати борошно, цукати з родзинками та розмішати масу до однорідності.
Змастити руки олією та продовжити вимішувати тісто руками ще 5 хвилин.
Накрити місткість із тістом харчовою плівкою. Залишити для підіймання на 1 годину. Тим часом підготувати форму для випікання, зробити в ній борти за допомогою пергаментного паперу. Потім з'єднати згущене молоко, кокосову стружку та харчовий барвник для отримання маси, якою покрити паску.
Коли тісто підійшло змастити руки олією, вийняти тісто та заповнити ним форму для випікання на 1/3 висоти.
Залишити тісто для підіймання ще на 1 годину. Коли тісто вдруге підійде, змастити паску збитим жовтком та поставити випікати в попередньо розігріту духовку при 180 ºС протягом 45 хвилин.
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