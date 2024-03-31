Как приготовить пасху к пасхе без замеса теста — покровный рецепт

Рецепт украинского кулича за пять минут без замеса — для современных хозяек
Простой рецепт кулича к Пасхе. Это тесто готовится без замеса, просто нужно смешать ингредиенты. Попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.
Вам понадобится:
- 100 мл теплого молока;
- 10 г дрожжей;
- 2 яйца;
- 100 г сахара;
- 1 пачка ванильного сахара;
- 50 г растопленного сливочного масла;
- 100 г сметаны;
- 350 г муки;
- 50 г цукатов;
- 50 г изюма.
Способ приготовления
Сначала в теплом молоке развести дрожжи, постепенно добавить оставшиеся жидкие ингредиенты.
Порциями добавить муку, цукаты с изюмом и размешать массу до однородности.
Смазать руки растительным маслом и продолжить вымешивать тесто руками еще 5 минут.
Накрыть емкость с тестом пищевой пленкой. Оставить для подъема на 1 час. Тем временем подготовить форму для выпечки, сделать в ней бортики с помощью пергаментной бумаги. Затем соединить сгущенку, кокосовую стружку и пищевой краситель для получения массы, которой покрыть кулич.
Когда тесто подошло смазать руки растительным маслом, вынуть тесто и заполнить им форму для выпечки на 1/3 высоты.
Оставить тесто для подъема еще на 1 час. Когда тесто во второй раз подойдет смазать кулич взбитым желтком и поставить выпекать в предварительно разогретую духовку при 180 ºС в течение 45 минут.
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