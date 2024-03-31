Как приготовить пасху к пасхе без замеса теста — покровный рецепт

Украинский кулич. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Простой рецепт кулича к Пасхе. Это тесто готовится без замеса, просто нужно смешать ингредиенты. Попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Марианна Хабер-Дудар.

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Вам понадобится:

100 мл теплого молока;

10 г дрожжей;

2 яйца;

100 г сахара;

1 пачка ванильного сахара;

50 г растопленного сливочного масла;

100 г сметаны;

350 г муки;

50 г цукатов;

50 г изюма.

Способ приготовления

Сначала в теплом молоке развести дрожжи, постепенно добавить оставшиеся жидкие ингредиенты.

Ингредиенты для теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Порциями добавить муку, цукаты с изюмом и размешать массу до однородности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Смазать руки растительным маслом и продолжить вымешивать тесто руками еще 5 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Накрыть емкость с тестом пищевой пленкой. Оставить для подъема на 1 час. Тем временем подготовить форму для выпечки, сделать в ней бортики с помощью пергаментной бумаги. Затем соединить сгущенку, кокосовую стружку и пищевой краситель для получения массы, которой покрыть кулич.

Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Когда тесто подошло смазать руки растительным маслом, вынуть тесто и заполнить им форму для выпечки на 1/3 высоты.

Готовая паска. Фото: YouTube @user-md5ln9vx2z

Оставить тесто для подъема еще на 1 час. Когда тесто во второй раз подойдет смазать кулич взбитым желтком и поставить выпекать в предварительно разогретую духовку при 180 ºС в течение 45 минут.

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