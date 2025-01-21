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Рецепт вдосконаленого класичного брауні — смачний крем

21 січня 2025 03:05
Марина Євтягіна - Редактор
Вдосконалений рецепт класичного брауні — секретний крем, який підкорить усіх
Шоколадний брауні. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Класичний брауні можна зробити ще смачнішим! Додайте до улюбленого десерту ніжний крем, який підкреслить насичений шоколадний смак. Цей вдосконалений рецепт стане зіркою ваших вечірок і свят. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 6 шт.;
  • масло — 200 г;
  • цукор — 200 г;
  • какао — 6 ст. л.;
  • борошно — 160 г;
  • розпушувач — 15 г.

Для крема: 

  • сметана — 400 г;
  • вершки — 200 мл;
  • цукрова пудра — 100 г.

Для помадки:

  • шоколад — 100 г;
  • олія — 2 ч. л.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром, додати розтоплене масло. Ще раз збити суміш, додати просіяне какао. Додати просіяне борошно та розпушувач, перемішати віничком до однорідної маси.

як приготувати брауні
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати брауні при температурі 180 ºС протягом 35 хвилин.

як смачно приготувати брауні
Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема збити сметану, вершки та цукрову пудру міксером до пишної маси.

як просто приготувати брауні
Крем для брауні. Фото: gospodynka.com.ua

Розрізати готовий брауні на 3 коржі та перемазати кремом. Розтопити шоколад і олію на водяній бані. Змастити тортик помадкою, помістити його в холодильник на 3 години для просочення.

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