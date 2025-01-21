Вдосконалений рецепт класичного брауні — секретний крем, який підкорить усіх

Шоколадний брауні. Фото: gospodynka.com.ua

Класичний брауні можна зробити ще смачнішим! Додайте до улюбленого десерту ніжний крем, який підкреслить насичений шоколадний смак. Цей вдосконалений рецепт стане зіркою ваших вечірок і свят.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 6 шт.;

масло — 200 г;

цукор — 200 г;

какао — 6 ст. л.;

борошно — 160 г;

розпушувач — 15 г.

Для крема:

сметана — 400 г;

вершки — 200 мл;

цукрова пудра — 100 г.

Для помадки:

шоколад — 100 г;

олія — 2 ч. л.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром, додати розтоплене масло. Ще раз збити суміш, додати просіяне какао. Додати просіяне борошно та розпушувач, перемішати віничком до однорідної маси.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати брауні при температурі 180 ºС протягом 35 хвилин.

Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема збити сметану, вершки та цукрову пудру міксером до пишної маси.

Крем для брауні. Фото: gospodynka.com.ua

Розрізати готовий брауні на 3 коржі та перемазати кремом. Розтопити шоколад і олію на водяній бані. Змастити тортик помадкою, помістити його в холодильник на 3 години для просочення.

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