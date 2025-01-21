Усовершенствованный рецепт классического брауни — секретный крем, который покорит всех

Шоколадный брауни с шоколадом. Фото: gospodynka.com.ua

Классический брауни можно сделать еще вкуснее! Добавьте к любимому десерту нежный крем, который подчеркнет насыщенный шоколадный вкус. Этот усовершенствованный рецепт станет звездой ваших вечеринок и праздников.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 6 шт.;

масло — 200 г;

сахар — 200 г;

какао — 6 ст. л.;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 15 г.

Для крема:

сметана — 400 г;

сливки — 200 мл;

сахарная пудра — 100 г.

Для помадки:

шоколад — 100 г;

масло — 2 ч. л.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, добавить растопленное масло. Еще раз взбить смесь, добавить просеянное какао. Добавить просеянную муку и разрыхлитель, перемешать венчиком до однородной массы.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать брауни при температуре 180 ºС в течение 35 минут.

Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сметану, сливки и сахарную пудру миксером до пышной массы.

Крем для брауни. Фото: gospodynka.com.ua

Разрезать готовый брауни на 3 коржа и перемазать кремом. Растопить шоколад и масло на водяной бане. Смазать тортик помадкой, поместить его в холодильник на 3 часа для пропитки.

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