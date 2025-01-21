Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт усовершенствованного классического брауни — вкусный крем arrow

Рецепт усовершенствованного классического брауни — вкусный крем

21 января 2025 03:05
Марина Евтягина - Редактор
Усовершенствованный рецепт классического брауни — секретный крем, который покорит всех
Шоколадный брауни с шоколадом. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Классический брауни можно сделать еще вкуснее! Добавьте к любимому десерту нежный крем, который подчеркнет насыщенный шоколадный вкус. Этот усовершенствованный рецепт станет звездой ваших вечеринок и праздников.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 6 шт.;
  • масло — 200 г;
  • сахар — 200 г;
  • какао — 6 ст. л.;
  • мука — 160 г;
  • разрыхлитель — 15 г.

Для крема:

  • сметана — 400 г;
  • сливки — 200 мл;
  • сахарная пудра — 100 г.

Для помадки:

  • шоколад — 100 г;
  • масло — 2 ч. л.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром, добавить растопленное масло. Еще раз взбить смесь, добавить просеянное какао. Добавить просеянную муку и разрыхлитель, перемешать венчиком до однородной массы.

как приготовить брауни
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать брауни при температуре 180 ºС в течение 35 минут.

как вкусно приготовить брауни
Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сметану, сливки и сахарную пудру миксером до пышной массы.

как просто приготовить брауни
Крем для брауни. Фото: gospodynka.com.ua

Разрезать готовый брауни на 3 коржа и перемазать кремом. Растопить шоколад и масло на водяной бане. Смазать тортик помадкой, поместить его в холодильник на 3 часа для пропитки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных десертов

Торт без выпекания — только три составляющие и много шоколадного крема.

Также советуем обратить внимание на низкокалорийный рецепт десерта от известного повара без сахара, который можно есть каждый день.

Зверните внимание на бюджетный рецепт шоколадного торта, который готовится без грамма муки — всего из четырех ингредиентов.

рецепты пирог десерт брауни крем для торта

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:52 У Трампа сделали заявление о начале прекращения огня в Украине

03:26 В "Азове" нужны люди, которые умеют ремонтировать технику

02:44 Трамп отменил ряд указов эпохи Байдена, — CNN

02:21 У Трампа отменяют рейсы беженцам из Афганистана, — Reuters

01:41 Как будет выглядеть побережье Азовского моря в будущем — фото ИИ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:36 Залужный в первый год войны не ездил на фронт, заявила нардеп

01:32 Военнослужащий в 2017 году совершил СОЧ — что решил суд

01:30 В "Резерв+" вернут отсрочки для студентов — когда

00:45 В столице Гаити обстреляли фургон посольства США

00:37 Трамп вступил в должность президента — что сказал на инаугурации

03:52 У Трампа сделали заявление о начале прекращения огня в Украине

03:26 В "Азове" нужны люди, которые умеют ремонтировать технику

02:44 Трамп отменил ряд указов эпохи Байдена, — CNN

02:21 У Трампа отменяют рейсы беженцам из Афганистана, — Reuters

01:41 Как будет выглядеть побережье Азовского моря в будущем — фото ИИ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:36 Залужный в первый год войны не ездил на фронт, заявила нардеп

01:32 Военнослужащий в 2017 году совершил СОЧ — что решил суд

01:30 В "Резерв+" вернут отсрочки для студентов — когда

00:45 В столице Гаити обстреляли фургон посольства США

00:37 Трамп вступил в должность президента — что сказал на инаугурации

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка