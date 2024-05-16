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Рецепт весняного швидкого салату з щавлем — смачно та корисно

16 травня 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати салат з щавлем — покроковий опис з відео та фото
Салат з щавлем. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт смачного, весняного салату з щавлем. Цей незвичайний вітамінний інгредієнт для салату, додає приємну кислинку і органічно доповнює його смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus

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Вам знадобиться: 

  • 2 відварені яйця;
  • 2 відварені картоплі;
  • 1 плавлений сирок;
  • 1 великий пучок щавлю;
  • зелена цибуля, петрушка (невеликі пучки);
  • майонез або сметана;
  • сіль за смаком. 

Спосіб приготування 

Картоплю ріжемо невеликим кубиком. Яйця ріжемо кубіком.

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Варена картопля. Фото: YouTube @navkus2848

Плавлений сир нарізаємо невеликими шматочками. У щавеля відрізаємо стеблинки і ріжемо навпіл, а потім ще вздовж.

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Сир та яйця. Фото: YouTube @navkus2848

Цибулю та петрушку ріжемо дрібно. Додаємо майонез або сметану, сіль за смаком та перемішуємо.

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Зелень та щавель. Фото: YouTube @navkus2848

Бажано салату дати трохи постояти. Так він стане ще смачніше. 

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Приготування салату. Фото: YouTube @navkus2848

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яйця
зелень
салат
щавель

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