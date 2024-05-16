Як приготувати салат з щавлем — покроковий опис з відео та фото

Салат з щавлем. Фото: YouTube @navkus2848

Рецепт смачного, весняного салату з щавлем. Цей незвичайний вітамінний інгредієнт для салату, додає приємну кислинку і органічно доповнює його смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.

Читайте також:

Вам знадобиться:

2 відварені яйця;

2 відварені картоплі;

1 плавлений сирок;

1 великий пучок щавлю;

зелена цибуля, петрушка (невеликі пучки);

майонез або сметана;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Картоплю ріжемо невеликим кубиком. Яйця ріжемо кубіком.

Варена картопля. Фото: YouTube @navkus2848

Плавлений сир нарізаємо невеликими шматочками. У щавеля відрізаємо стеблинки і ріжемо навпіл, а потім ще вздовж.

Сир та яйця. Фото: YouTube @navkus2848

Цибулю та петрушку ріжемо дрібно. Додаємо майонез або сметану, сіль за смаком та перемішуємо.

Зелень та щавель. Фото: YouTube @navkus2848

Бажано салату дати трохи постояти. Так він стане ще смачніше.

Приготування салату. Фото: YouTube @navkus2848

Раніше ми писали про легкий квітневий салат за одну хвилину з черемшою та яйцями — суперрецепт.

Ви не повірите, яким смачним може бути салат — рецепт з мівіни за 20 хвилин.

Також радимо ознайомитися з незвичайним рецептом салату з молодої капусти — ароматний та яскравий.

Ще ми розповідали про салат з крабовими паличками по-новому — рецепт, який сподобається.