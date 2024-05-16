Як приготувати салат з щавлем — покроковий опис з відео та фото

Рецепт весняного швидкого салату з щавлем — смачно та корисно
Рецепт смачного, весняного салату з щавлем. Цей незвичайний вітамінний інгредієнт для салату, додає приємну кислинку і органічно доповнює його смак.
Рецепт опублікували на YouTube каналі na Vkus.
Вам знадобиться:
- 2 відварені яйця;
- 2 відварені картоплі;
- 1 плавлений сирок;
- 1 великий пучок щавлю;
- зелена цибуля, петрушка (невеликі пучки);
- майонез або сметана;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Картоплю ріжемо невеликим кубиком. Яйця ріжемо кубіком.
Плавлений сир нарізаємо невеликими шматочками. У щавеля відрізаємо стеблинки і ріжемо навпіл, а потім ще вздовж.
Цибулю та петрушку ріжемо дрібно. Додаємо майонез або сметану, сіль за смаком та перемішуємо.
Бажано салату дати трохи постояти. Так він стане ще смачніше.
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