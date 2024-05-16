Как приготовить салат со щавелем — пошаговое описание по видео и фото

Салат со щавелем. Фото: YouTube @navkus2848

Рецепт вкусного, весеннего салата со щавелем. Этот необычный витаминный ингредиент для салата добавляет приятную кислинку и органически дополняет его вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

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Вам понадобится:

2 отварных яйца;

2 отварных картофеля;

1 плавленый сырок;

1 большой пучок щавеля;

зеленый лук, петрушка (небольшие пучки);

майонез или сметана;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Картошку режем небольшим кубиком. Яйца режем кубиком.

Вареная картошка. Фото: YouTube @navkus2848

Плавленый сыр нарезаем небольшими кусочками. У щавеля отрезаем стебельки и режем пополам, а затем еще вдоль.

Сыр и яйца. Фото: YouTube @navkus2848

Лук и петрушку режем мелко. Добавляем майонез или сметану, по вкусу соль и перемешиваем.

Зелень и щавель. Фото: YouTube @navkus2848

Желательно салату дать немного постоять. Так он станет еще вкуснее.

Приготовление салата. Фото: YouTube @navkus2848

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