Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт весеннего быстрого салата со щавелем — вкусно и полезно arrow

Рецепт весеннего быстрого салата со щавелем — вкусно и полезно

16 мая 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить салат со щавелем — пошаговое описание по видео и фото
Салат со щавелем. Фото: YouTube @navkus2848
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкусного, весеннего салата со щавелем. Этот необычный витаминный ингредиент для салата добавляет приятную кислинку и органически дополняет его вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 2 отварных яйца;
  • 2 отварных картофеля;
  • 1 плавленый сырок;
  • 1 большой пучок щавеля;
  • зеленый лук, петрушка (небольшие пучки);
  • майонез или сметана;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Картошку режем небольшим кубиком. Яйца режем кубиком.

null
Вареная картошка. Фото: YouTube @navkus2848

Плавленый сыр нарезаем небольшими кусочками. У щавеля отрезаем стебельки и режем пополам, а затем еще вдоль.

null
Сыр и яйца. Фото: YouTube @navkus2848

Лук и петрушку режем мелко. Добавляем майонез или сметану, по вкусу соль и перемешиваем.

null
Зелень и щавель. Фото: YouTube @navkus2848

Желательно салату дать немного постоять. Так он станет еще вкуснее.

null
Приготовление салата. Фото: YouTube @navkus2848

Раньше мы писали о легком апрельском салате за одну минуту с черемшей и яйцами — суперрецепт.

Вы не поверите, каким вкусным может быть салат — рецепт из мивины за 20 минут.

Также советуем ознакомиться с необычным рецептом салата из молодой капусты — ароматным и ярким.

Еще мы рассказывали о салате с крабовыми палочками по-новому — рецепт, который понравится.

рецепты
лайфхаки
яйца
зелень
салат
щавель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

16 мая 2024
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ