Как приготовить салат со щавелем — пошаговое описание по видео и фото

Рецепт весеннего быстрого салата со щавелем — вкусно и полезно
Рецепт вкусного, весеннего салата со щавелем. Этот необычный витаминный ингредиент для салата добавляет приятную кислинку и органически дополняет его вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале na Vkus.
Вам понадобится:
- 2 отварных яйца;
- 2 отварных картофеля;
- 1 плавленый сырок;
- 1 большой пучок щавеля;
- зеленый лук, петрушка (небольшие пучки);
- майонез или сметана;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Картошку режем небольшим кубиком. Яйца режем кубиком.
Плавленый сыр нарезаем небольшими кусочками. У щавеля отрезаем стебельки и режем пополам, а затем еще вдоль.
Лук и петрушку режем мелко. Добавляем майонез или сметану, по вкусу соль и перемешиваем.
Желательно салату дать немного постоять. Так он станет еще вкуснее.
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