Як приготувати суп з кропиви — покроковий опис.

Рецепт вітамінного супу з молодої кропиви
Рецепт весняного вітамінного супу з молодої кропиви. Спробуйте приготувати, якщо ще не куштували перші страви з кропивою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Дарія Даріко.
Вам знадобиться:
- м'ясо 500 г (телятина, ребра або лопатка);
- молода кропива 200 г;
- картопля 4-5 шт;
- морква 1 шт;
- зелена цибуля 1 пучок;
- олія 1-2 ст.л;
- цибуля та корінці сушені для бульйону;
- сіль, перець, сухий часник, лавровий лист;
- свіжа зелень, варені яйця та сметана для подачі.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити бульон з телятини.
Залити кропиву окропом на одну-три хвилини. До каструлі додати картоплю.
На пательні обсмажити зеленю цибулю та моркву. Засмажку додати до бульону.
Нарізати кропиву та залень. Тим часом потрібно зварити три курячі яйця.
Зелень додати до каструлі, все ретельно перемішати.
В самому кінці додати нарізані курячі яйця.
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам.
Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.
Читайте Новини.LIVE!