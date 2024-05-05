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Рецепт вітамінного супу з молодої кропиви

5 травня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати суп з кропиви — покроковий опис.
Суп з кропивою. Фото: YouTube @recepti_dariko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт весняного вітамінного супу з молодої кропиви. Спробуйте приготувати, якщо ще не куштували перші страви з кропивою. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дарія Даріко

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Вам знадобиться: 

  • м'ясо 500 г (телятина, ребра або лопатка);
  • молода кропива 200 г;
  • картопля 4-5 шт;
  • морква 1 шт;
  • зелена цибуля 1 пучок;
  • олія 1-2 ст.л;
  • цибуля та корінці сушені для бульйону;
  • сіль, перець, сухий часник, лавровий лист;
  • свіжа зелень, варені яйця та сметана для подачі. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити бульон з телятини. 

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Приготування супу. Фото: YouTube @recepti_dariko

Залити кропиву окропом на одну-три хвилини. До каструлі додати картоплю. 

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Кропива в тарілці. Фото: YouTube @recepti_dariko

На пательні обсмажити зеленю цибулю та моркву. Засмажку додати до бульону. 

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Морква та зелена цибуля. Фото: YouTube @recepti_dariko

Нарізати кропиву та залень. Тим часом потрібно зварити три курячі яйця. 

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Кропива та зелень. Фото: YouTube @recepti_dariko

Зелень додати до каструлі, все ретельно перемішати. 

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Приготування супу. Фото: YouTube @recepti_dariko

В самому кінці додати нарізані курячі яйця. 

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Суп з кропивою. Фото: YouTube @recepti_dariko

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суп
кропива

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