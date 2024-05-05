Як приготувати суп з кропиви — покроковий опис.

Суп з кропивою. Фото: YouTube @recepti_dariko

Рецепт весняного вітамінного супу з молодої кропиви. Спробуйте приготувати, якщо ще не куштували перші страви з кропивою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дарія Даріко.

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Вам знадобиться:

м'ясо 500 г (телятина, ребра або лопатка);

молода кропива 200 г;

картопля 4-5 шт;

морква 1 шт;

зелена цибуля 1 пучок;

олія 1-2 ст.л;

цибуля та корінці сушені для бульйону;

сіль, перець, сухий часник, лавровий лист;

свіжа зелень, варені яйця та сметана для подачі.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити бульон з телятини.

Приготування супу. Фото: YouTube @recepti_dariko

Залити кропиву окропом на одну-три хвилини. До каструлі додати картоплю.

Кропива в тарілці. Фото: YouTube @recepti_dariko

На пательні обсмажити зеленю цибулю та моркву. Засмажку додати до бульону.

Морква та зелена цибуля. Фото: YouTube @recepti_dariko

Нарізати кропиву та залень. Тим часом потрібно зварити три курячі яйця.

Кропива та зелень. Фото: YouTube @recepti_dariko

Зелень додати до каструлі, все ретельно перемішати.

Приготування супу. Фото: YouTube @recepti_dariko

В самому кінці додати нарізані курячі яйця.

Суп з кропивою. Фото: YouTube @recepti_dariko

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