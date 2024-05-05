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Рецепт витаминного супа из молодой крапивы

5 мая 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить суп из крапивы – пошаговое описание.
Суп с крапивой. Фото: YouTube @recepti_dariko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт весеннего витаминного супа из молодой крапивы. Попытайтесь приготовить, если еще не пробовали первые блюда с крапивой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дария Дарико.

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Вам понадобится:

  • мясо 500 г (телятина, ребра или лопатка);
  • молодая крапива 200 г;
  • картофель 4-5 шт;
  • морковь 1 шт;
  • зеленый лук 1 пучок;
  • масло 1-2 ст.л;
  • лук и корешки сушеные для бульона;
  • соль, перец, сухой чеснок, лавровый лист;
  • свежая зелень, вареные яйца и сметана для подачи.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить бульон из телятины.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @recepti_dariko

Залить крапиву крутым кипятком на одну-три минуты. В кастрюлю добавить картошку.

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Крапива в тарелке. Фото: YouTube @recepti_dariko

На сковороде обжарить зеленый лук и морковь. Зажарку добавить в бульон.

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Морковь и зеленый лук. Фото: YouTube @recepti_dariko

Нарезать крапиву и залень. Тем временем нужно сварить три куриных яйца.

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Крапива и зелень. Фото: YouTube @recepti_dariko

Зелень добавить в кастрюлю, все тщательно перемешать.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @recepti_dariko

В самом конце добавить нарезанные куриные яйца.

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Суп с крапивой. Фото: YouTube @recepti_dariko

Раньше мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

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зелень
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