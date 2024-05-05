Как приготовить суп из крапивы – пошаговое описание.

Рецепт витаминного супа из молодой крапивы
Рецепт весеннего витаминного супа из молодой крапивы. Попытайтесь приготовить, если еще не пробовали первые блюда с крапивой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Дария Дарико.
Вам понадобится:
- мясо 500 г (телятина, ребра или лопатка);
- молодая крапива 200 г;
- картофель 4-5 шт;
- морковь 1 шт;
- зеленый лук 1 пучок;
- масло 1-2 ст.л;
- лук и корешки сушеные для бульона;
- соль, перец, сухой чеснок, лавровый лист;
- свежая зелень, вареные яйца и сметана для подачи.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить бульон из телятины.
Залить крапиву крутым кипятком на одну-три минуты. В кастрюлю добавить картошку.
На сковороде обжарить зеленый лук и морковь. Зажарку добавить в бульон.
Нарезать крапиву и залень. Тем временем нужно сварить три куриных яйца.
Зелень добавить в кастрюлю, все тщательно перемешать.
В самом конце добавить нарезанные куриные яйца.
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