Как приготовить суп из крапивы – пошаговое описание.

Суп с крапивой. Фото: YouTube @recepti_dariko

Рецепт весеннего витаминного супа из молодой крапивы. Попытайтесь приготовить, если еще не пробовали первые блюда с крапивой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дария Дарико.

Читайте также:

Вам понадобится:

мясо 500 г (телятина, ребра или лопатка);

молодая крапива 200 г;

картофель 4-5 шт;

морковь 1 шт;

зеленый лук 1 пучок;

масло 1-2 ст.л;

лук и корешки сушеные для бульона;

соль, перец, сухой чеснок, лавровый лист;

свежая зелень, вареные яйца и сметана для подачи.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить бульон из телятины.

Приготовление супа. Фото: YouTube @recepti_dariko

Залить крапиву крутым кипятком на одну-три минуты. В кастрюлю добавить картошку.

Крапива в тарелке. Фото: YouTube @recepti_dariko

На сковороде обжарить зеленый лук и морковь. Зажарку добавить в бульон.

Морковь и зеленый лук. Фото: YouTube @recepti_dariko

Нарезать крапиву и залень. Тем временем нужно сварить три куриных яйца.

Крапива и зелень. Фото: YouTube @recepti_dariko

Зелень добавить в кастрюлю, все тщательно перемешать.

Приготовление супа. Фото: YouTube @recepti_dariko

В самом конце добавить нарезанные куриные яйца.

Суп с крапивой. Фото: YouTube @recepti_dariko

Раньше мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Также советуем ознакомиться с рецептом балканского супа с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам.

Еще мы писали о рецепте постного грибного супа с разными сортами фасоли и зеленым горошком или гороховый суп с копченостями — самый идеальный рецепт.