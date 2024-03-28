Дуже смачне домашнє печиво з вівсяними пластівцями та яблуками — покроковий рецепт з фото

Вівсяне печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Інгредієнти для цього рецепту часто є в кожному будинку. Пропонуємо вам приготувати вівсяне печиво, яке виходить смачніше, ніж магазинне.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

вівсяні пластівці 120 г;

цукор 60-100 г;

сіль;

ванільний цукор 10 г;

борошно 60 г;

розпушувач 0,5 ч.л;

вершкове масло 60 г;

яйце 1 шт;

яблуко 1 шт.;

цедра лимона чи кориця;

горіхи або сухофрукти до смаку.

Спосіб приготування

Змішати яйця з цукром, щіпкою солі та ванільним цукром. Додати яйце, вівсяні пластівці, борошно та розпушувач.

Олія та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати яблуко на маленькі кубики. За бажанням можна додати цедру лимона чи корицю.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також ви можете додати трохи подрібнених горіхів або сухофруктів. Перемішати тісто з яблуками.

Цедра лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти пергамент. За потреби змочити руки водою, якщо тісто липне до рук.

Тісто з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 15-20 хвилин при температурі 180 °C.

Печиво з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати печиву трохи охолонути і можна знімати з пергаменту.

Готове печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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