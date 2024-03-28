Дуже смачне домашнє печиво з вівсяними пластівцями та яблуками — покроковий рецепт з фото

Рецепт вівсяного печива за п'ять хвилин — знадобиться одне яблуко
Інгредієнти для цього рецепту часто є в кожному будинку. Пропонуємо вам приготувати вівсяне печиво, яке виходить смачніше, ніж магазинне.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці 120 г;
- цукор 60-100 г;
- сіль;
- ванільний цукор 10 г;
- борошно 60 г;
- розпушувач 0,5 ч.л;
- вершкове масло 60 г;
- яйце 1 шт;
- яблуко 1 шт.;
- цедра лимона чи кориця;
- горіхи або сухофрукти до смаку.
Спосіб приготування
Змішати яйця з цукром, щіпкою солі та ванільним цукром. Додати яйце, вівсяні пластівці, борошно та розпушувач.
Нарізати яблуко на маленькі кубики. За бажанням можна додати цедру лимона чи корицю.
Також ви можете додати трохи подрібнених горіхів або сухофруктів. Перемішати тісто з яблуками.
Викласти пергамент. За потреби змочити руки водою, якщо тісто липне до рук.
Випікати 15-20 хвилин при температурі 180 °C.
Дати печиву трохи охолонути і можна знімати з пергаменту.
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