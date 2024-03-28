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Рецепт вівсяного печива за п'ять хвилин — знадобиться одне яблуко

28 березня 2024 20:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачне домашнє печиво з вівсяними пластівцями та яблуками — покроковий рецепт з фото
Вівсяне печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Інгредієнти для цього рецепту часто є в кожному будинку. Пропонуємо вам приготувати вівсяне печиво, яке виходить смачніше, ніж магазинне.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • вівсяні пластівці 120 г;
  • цукор 60-100 г;
  • сіль;
  • ванільний цукор 10 г;
  • борошно 60 г;
  • розпушувач 0,5 ч.л;
  • вершкове масло 60 г;
  • яйце 1 шт;
  • яблуко 1 шт.;
  • цедра лимона чи кориця;
  • горіхи або сухофрукти до смаку.

Спосіб приготування

Змішати яйця з цукром, щіпкою солі та ванільним цукром. Додати яйце, вівсяні пластівці, борошно та розпушувач.

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Олія та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарізати яблуко на маленькі кубики. За бажанням можна додати цедру лимона чи корицю.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також ви можете додати трохи подрібнених горіхів або сухофруктів. Перемішати тісто з яблуками.

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Цедра лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти пергамент. За потреби змочити руки водою, якщо тісто липне до рук.

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Тісто з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 15-20 хвилин при температурі 180 °C.

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Печиво з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати печиву трохи охолонути і можна знімати з пергаменту.

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Готове печиво. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали простий рецепт вівсяного печива без цукру — смачно та ситно.

Також ми розповідали про спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.

Всі шукають цей рецепт — найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг.

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