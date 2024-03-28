Очень вкусное домашнее печенье с овсяными хлопьями и яблоками — пошаговый рецепт с фото

Рецепт овсяного печенья за пять минут — понадобится одно яблоко
Ингредиенты для этого рецепта очень часто есть в каждом доме. Предлагаем вам приготовить овсяное печенье, которое получается вкуснее, чем магазинное.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья 120 г;
- сахар 60-100 г;
- соль;
- ванильный сахар 10 г;
- мука 60 г;
- разрыхлитель 0,5 ч.л;
- сливочное масло 60 г;
- яйцо 1 шт;
- яблоко 1 шт;
- цедра лимона или корица;
- орехи или сухофрукты по вкусу.
Способ приготовления
Смешать яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром. Добавить яйцо, овсяные хлопья, муку и разрыхлитель.
Нарезать яблоко на мелкие кубики. По желанию можно добавить цедру лимона или корицу.
Также вы можете добавить немного измельченных орехов или сухофруктов. Перемешать тесто с яблоками.
Выложить на пергамент. При необходимости смочить руки водой, если тесто липнет к рукам.
Выпекать 15-20 минут при температуре 180 °C.
Дать печенью немного остыть и можно снимать с пергамента.
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