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Рецепт овсяного печенья за пять минут — понадобится одно яблоко

28 марта 2024 20:31
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусное домашнее печенье с овсяными хлопьями и яблоками — пошаговый рецепт с фото
Овсяное печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Ингредиенты для этого рецепта очень часто есть в каждом доме. Предлагаем вам приготовить овсяное печенье, которое получается вкуснее, чем магазинное. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • овсяные хлопья 120 г;
  • сахар 60-100 г;
  • соль;
  • ванильный сахар 10 г;
  • мука 60 г;
  • разрыхлитель 0,5 ч.л;
  • сливочное масло 60 г;
  • яйцо 1 шт;
  • яблоко 1 шт;
  • цедра лимона или корица;
  • орехи или сухофрукты по вкусу. 

Способ приготовления 

Смешать яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром. Добавить яйцо, овсяные хлопья, муку и разрыхлитель.

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Масло и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать яблоко на мелкие кубики. По желанию можно добавить цедру лимона или корицу. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также вы можете добавить немного измельченных орехов или сухофруктов. Перемешать тесто с яблоками. 

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Цедра лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить на пергамент. При необходимости смочить руки водой, если тесто липнет к рукам.

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Тесто с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 15-20 минут при температуре 180 °C.

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Печенье с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать печенью немного остыть и можно снимать с пергамента.

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Готовое печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали простой рецепт овсяного печенья без сахара — вкусно и сытно. 

Также мы рассказывали про способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога.

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