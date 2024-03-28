Очень вкусное домашнее печенье с овсяными хлопьями и яблоками — пошаговый рецепт с фото

Овсяное печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ингредиенты для этого рецепта очень часто есть в каждом доме. Предлагаем вам приготовить овсяное печенье, которое получается вкуснее, чем магазинное.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

овсяные хлопья 120 г;

сахар 60-100 г;

соль;

ванильный сахар 10 г;

мука 60 г;

разрыхлитель 0,5 ч.л;

сливочное масло 60 г;

яйцо 1 шт;

яблоко 1 шт;

цедра лимона или корица;

орехи или сухофрукты по вкусу.

Способ приготовления

Смешать яйца с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром. Добавить яйцо, овсяные хлопья, муку и разрыхлитель.

Масло и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать яблоко на мелкие кубики. По желанию можно добавить цедру лимона или корицу.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также вы можете добавить немного измельченных орехов или сухофруктов. Перемешать тесто с яблоками.

Цедра лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить на пергамент. При необходимости смочить руки водой, если тесто липнет к рукам.

Тесто с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 15-20 минут при температуре 180 °C.

Печенье с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать печенью немного остыть и можно снимать с пергамента.

Готовое печенье. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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