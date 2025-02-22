Вівсяна каша на сніданок — рецепт такий вдалий, що навіть діти проситимуть добавку

Вівсяга каша. Фото: smachnenke.com.ua

Вівсянка може бути не просто корисною, а й неймовірно смачною. Завдяки правильному приготуванню та подачі навіть найменші гурмани проситимуть добавку. Спробуйте цей ідеальний рецепт.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

вівсяні пластівці — 80 г;

вода — 400 мл;

сіль — 1/2 ч. л.;

вершкове масло — за смаком;

молоко — для подачі.

Спосіб приготування

У каструлю налити 400 мл. води, додати сіль і довести до кипіння. Всипати вівсяні пластівці (швидкого приготування), варити 1 хвилину, потім вимкнути вогонь і залишити кашу під кришкою на 3–5 хвилин для настоювання.

Додати вершкове масло за смаком (приблизно 30 г), накрити кришкою і дати йому розтанути.

Готову кашу викласти в миску, за бажанням додати ще шматочок вершкового масла. Поруч подати холодне молоко. Для насиченого смаку брати ложку гарячої каші, занурювати в холодне молоко й насолоджуватися контрастом температур.

Готова каша. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням можна додати цукор, але навіть без нього страва виходить смачною і корисною.

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