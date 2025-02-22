Вівсяна каша на сніданок — рецепт такий вдалий, що навіть діти проситимуть добавку

Рецепт вівсяної каші — навіть діти проситимуть добавку
Вівсянка може бути не просто корисною, а й неймовірно смачною. Завдяки правильному приготуванню та подачі навіть найменші гурмани проситимуть добавку. Спробуйте цей ідеальний рецепт.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці — 80 г;
- вода — 400 мл;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- вершкове масло — за смаком;
- молоко — для подачі.
Спосіб приготування
У каструлю налити 400 мл. води, додати сіль і довести до кипіння. Всипати вівсяні пластівці (швидкого приготування), варити 1 хвилину, потім вимкнути вогонь і залишити кашу під кришкою на 3–5 хвилин для настоювання.
Додати вершкове масло за смаком (приблизно 30 г), накрити кришкою і дати йому розтанути.
Готову кашу викласти в миску, за бажанням додати ще шматочок вершкового масла. Поруч подати холодне молоко. Для насиченого смаку брати ложку гарячої каші, занурювати в холодне молоко й насолоджуватися контрастом температур.
За бажанням можна додати цукор, але навіть без нього страва виходить смачною і корисною.
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