Овсяная каша на завтрак — рецепт такой удачный, что даже дети будут просить добавку

Рецепт овсяной каши — даже дети будут просить добавку
Овсянка может быть не просто полезной, но и невероятно вкусной. Благодаря правильному приготовлению и подаче даже самые маленькие гурманы будут просить добавку. Попробуйте этот идеальный рецепт.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья — 80 г;
- вода — 400 мл.;
- соль — 1/2 ч. л;
- сливочное масло — по вкусу;
- молоко — для подачи.
Способ приготовления
В кастрюлю налить 400 мл. воды, добавить соль и довести до кипения. Всыпать овсяные хлопья (быстрого приготовления), варить 1 минуту, затем выключить огонь и оставить кашу под крышкой на 3-5 минут для настаивания.
Добавить сливочное масло по вкусу (примерно 30 г), накрыть крышкой и дать ему растаять.
Готовую кашу выложить в миску, по желанию добавить еще кусочек сливочного масла. Рядом подать холодное молоко. Для насыщенного вкуса брать ложку горячей каши, окунать в холодное молоко и наслаждаться контрастом температур.
По желанию можно добавить сахар, но даже без него блюдо получается вкусным и полезным.
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