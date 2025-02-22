Овсяная каша на завтрак — рецепт такой удачный, что даже дети будут просить добавку

Овсяная каша. Фото: smachnenke.com.ua

Овсянка может быть не просто полезной, но и невероятно вкусной. Благодаря правильному приготовлению и подаче даже самые маленькие гурманы будут просить добавку. Попробуйте этот идеальный рецепт.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

овсяные хлопья — 80 г;

вода — 400 мл.;

соль — 1/2 ч. л;

сливочное масло — по вкусу;

молоко — для подачи.

Способ приготовления

В кастрюлю налить 400 мл. воды, добавить соль и довести до кипения. Всыпать овсяные хлопья (быстрого приготовления), варить 1 минуту, затем выключить огонь и оставить кашу под крышкой на 3-5 минут для настаивания.

Добавить сливочное масло по вкусу (примерно 30 г), накрыть крышкой и дать ему растаять.

Готовую кашу выложить в миску, по желанию добавить еще кусочек сливочного масла. Рядом подать холодное молоко. Для насыщенного вкуса брать ложку горячей каши, окунать в холодное молоко и наслаждаться контрастом температур.

Готовая каша. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию можно добавить сахар, но даже без него блюдо получается вкусным и полезным.

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