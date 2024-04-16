Перевірений рецепт паски, яка довго не черствіє — покроковий рецепт

Волога паска. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Ця вершкова паска виходить солодкою, ніжною, пористою і водночас вологою. Готується без довгого замісу, тісто приємне у роботі. Цей рецепт з легкістю підкориться господиням-початківцям, а результат здивує навіть досвідчених господинь.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

борошно 750-800 г;

вершки (20-30%) 250 мл;

яйця 5 шт.;

цукор 300 г;

ванільний цукор 10 г;

вершкове масло 250 г;

дріжджі 40 г;

родзинки 70 г;

горіхи 30 г;

ром/коньяк 30 мл.

Спосіб приготування

Звечора потрібно залити родзинки ромом або коньяком. Вершки потрібно нагріти до 35-40 ºС, додати живі дріжжі та ретельно перемішуємо.

Теплі вершки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо столову ложку цукру та дві столові ложки борошна. Все ретельно перемішати та накрити харчовою плівкою, залишаємо при кімнатній температурі.

Приготування опари. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тим часом потрібно збити яйця, потім додати цукор та ванільний цукор.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім опару додати до яєць, все ретельно перемішати та додати тепле вершкове масло.

Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додати просіяне борошно, замішати тісто. Додати родзинки разом з алкоголем, цукати та горіхи за бажанням.

Цукати та тісто. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Замішати тісто та накрити рушником, залишити за кімнатної температури на дві години.

Тісто під рушником. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тісто ще раз замішати та розкласти у форми для випікання. Накрити рушником та залишити ще на 30 хвилин.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Запікати при 170 ºС протягом 35-45 хвилин. За бажанням прикрасити паски.

Волога паска. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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