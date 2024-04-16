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Рецепт вологої паски з цукатами на вершках — довго не черствіє

16 квітня 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Перевірений рецепт паски, яка довго не черствіє — покроковий рецепт
Волога паска. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця вершкова паска виходить солодкою, ніжною, пористою і водночас вологою. Готується без довгого замісу, тісто приємне у роботі. Цей рецепт з легкістю підкориться господиням-початківцям, а результат здивує навіть досвідчених господинь. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться: 

  • борошно 750-800 г;
  • вершки (20-30%) 250 мл;
  • яйця 5 шт.;
  • цукор 300 г;
  • ванільний цукор 10 г;
  • вершкове масло 250 г;
  • дріжджі 40 г;
  • родзинки 70 г;
  • горіхи 30 г;
  • ром/коньяк 30 мл.

Спосіб приготування 

Звечора потрібно залити родзинки ромом або коньяком. Вершки потрібно нагріти до 35-40 ºС, додати живі дріжжі та ретельно перемішуємо.

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Теплі вершки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо столову ложку цукру та дві столові ложки борошна. Все ретельно перемішати та накрити харчовою плівкою, залишаємо при кімнатній температурі. 

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Приготування опари. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тим часом потрібно збити яйця, потім додати цукор та ванільний цукор. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім опару додати до яєць, все ретельно перемішати та додати тепле вершкове масло. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додати просіяне борошно, замішати тісто. Додати родзинки разом з алкоголем, цукати та горіхи за бажанням. 

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Цукати та тісто. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Замішати тісто та накрити рушником, залишити за кімнатної температури на дві години. 

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Тісто під рушником. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тісто ще раз замішати та розкласти у форми для випікання. Накрити рушником та залишити ще на 30 хвилин. 

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Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Запікати при 170 ºС протягом 35-45 хвилин. За бажанням прикрасити паски. 

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Волога паска. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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Великдень
паска
випічка
Великдень-2024

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