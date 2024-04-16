Перевірений рецепт паски, яка довго не черствіє — покроковий рецепт

Рецепт вологої паски з цукатами на вершках — довго не черствіє
Ця вершкова паска виходить солодкою, ніжною, пористою і водночас вологою. Готується без довгого замісу, тісто приємне у роботі. Цей рецепт з легкістю підкориться господиням-початківцям, а результат здивує навіть досвідчених господинь.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- борошно 750-800 г;
- вершки (20-30%) 250 мл;
- яйця 5 шт.;
- цукор 300 г;
- ванільний цукор 10 г;
- вершкове масло 250 г;
- дріжджі 40 г;
- родзинки 70 г;
- горіхи 30 г;
- ром/коньяк 30 мл.
Спосіб приготування
Звечора потрібно залити родзинки ромом або коньяком. Вершки потрібно нагріти до 35-40 ºС, додати живі дріжжі та ретельно перемішуємо.
Потім додаємо столову ложку цукру та дві столові ложки борошна. Все ретельно перемішати та накрити харчовою плівкою, залишаємо при кімнатній температурі.
Тим часом потрібно збити яйця, потім додати цукор та ванільний цукор.
Потім опару додати до яєць, все ретельно перемішати та додати тепле вершкове масло.
Потім додати просіяне борошно, замішати тісто. Додати родзинки разом з алкоголем, цукати та горіхи за бажанням.
Замішати тісто та накрити рушником, залишити за кімнатної температури на дві години.
Тісто ще раз замішати та розкласти у форми для випікання. Накрити рушником та залишити ще на 30 хвилин.
Запікати при 170 ºС протягом 35-45 хвилин. За бажанням прикрасити паски.
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