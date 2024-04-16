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Рецепт влажного кулича с цукатами на сливках — долго не черствеет

16 апреля 2024 13:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Проверенный рецепт кулича, который долго не черствеет — пошаговый рецепт
Влажный кулич. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот сливочный кулич получается сладким, нежным, пористым и одновременно влажным. Готовится без долгого замеса, тесто приятное в работе. Этот рецепт с легкостью получится повторить начинающим хозяйкам, а результат удивит даже опытных хозяек.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • мука 750-800 г;
  • сливки (20-30%) 250 мл;
  • яйца 5 шт.;
  • сахар 300 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • сливочное масло 250 г;
  • дрожжи 40 г;
  • изюм 70 г;
  • орехи 30 г;
  • ром/коньяк 30 мл.

Способ приготовления

Вечером нужно залить изюм ромом или коньяком. Сливки нужно нагреть до 35-40 ºС, добавить живые дрожжи и тщательно перемешиваем.

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Теплые сливки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем столовую ложку сахара и две столовые ложки муки. Все тщательно перемешать и накрыть пленкой, оставляем при комнатной температуре.

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Приготовление опары. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тем временем нужно взбить яйца, затем добавить сахар и ванильный сахар.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем опару добавить в яйца, все тщательно перемешать и добавить теплое сливочное масло.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавить просеянную муку, замешать тесто. Добавить изюм вместе с алкоголем, цукаты и орехи по желанию.

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Цукаты и тесто. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Замешайте тесто и накройте полотенцем, оставьте при комнатной температуре на два часа.

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Тесто под полотенцем. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тесто снова замешать и разложить в формы для выпечки. Накрыть полотенцем и оставить еще на 30 минут.

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Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Запекать при 170 ºС в течение 35-45 минут. По желанию украсить куличи.

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Влажная паска. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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Пасха
кулич
выпечка
Пасха-2024

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