Проверенный рецепт кулича, который долго не черствеет — пошаговый рецепт

Рецепт влажного кулича с цукатами на сливках — долго не черствеет
Этот сливочный кулич получается сладким, нежным, пористым и одновременно влажным. Готовится без долгого замеса, тесто приятное в работе. Этот рецепт с легкостью получится повторить начинающим хозяйкам, а результат удивит даже опытных хозяек.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- мука 750-800 г;
- сливки (20-30%) 250 мл;
- яйца 5 шт.;
- сахар 300 г;
- ванильный сахар 10 г;
- сливочное масло 250 г;
- дрожжи 40 г;
- изюм 70 г;
- орехи 30 г;
- ром/коньяк 30 мл.
Способ приготовления
Вечером нужно залить изюм ромом или коньяком. Сливки нужно нагреть до 35-40 ºС, добавить живые дрожжи и тщательно перемешиваем.
Затем добавляем столовую ложку сахара и две столовые ложки муки. Все тщательно перемешать и накрыть пленкой, оставляем при комнатной температуре.
Тем временем нужно взбить яйца, затем добавить сахар и ванильный сахар.
Затем опару добавить в яйца, все тщательно перемешать и добавить теплое сливочное масло.
Затем добавить просеянную муку, замешать тесто. Добавить изюм вместе с алкоголем, цукаты и орехи по желанию.
Замешайте тесто и накройте полотенцем, оставьте при комнатной температуре на два часа.
Тесто снова замешать и разложить в формы для выпечки. Накрыть полотенцем и оставить еще на 30 минут.
Запекать при 170 ºС в течение 35-45 минут. По желанию украсить куличи.
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