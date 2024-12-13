Рецепт млинців від місіс Уізлі з кулінарної книги Гаррі Поттера

Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі
Відчуйте магію кухні з кулінарної книги Гаррі Поттера! Спробуйте рецепт млинців від місіс Уізлі, який чудово підходить для сімейного сніданку чи святкової трапези.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Food Travel TV.
Вам знадобиться:
- 200 г борошна;
- 1 яйце;
- 70 г цукру;
- 1 ч.л. розпушувача;
- 1 ч.л. соди;
- 15 г вершкового масла;
- дрібка солі;
- 300 мл молока;
- 1/2 лимона;
- олія для смаження;
- джем (будь-який на ваш вибір);
- цукрова пудра для посипки.
Молочний коктейль на 1 порцію:
- 50 г морозива;
- 200 мл. молока.
Спосіб приготування
У великій мисці змішати борошно, цукор, розпушувач, соду та дрібку солі. Додати яйце та ретельно перемішати. У суміш додати молоко, потім вичавити сік половини лимона, щоб тісто стало більш повітряним. Добре перемішати до однорідної консистенції.
Розтопити вершкове масло та додати його до тіста. Перемішати, щоб всі інгредієнти добре з’єдналися. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Кожну порцію тіста виливати на сковорідку та випікати млинці до золотистої скоринки з обох боків.
Після того як млинці готові, викласти їх на тарілку, змастити джемом і згорнути у рулетики. Посипати млинці цукровою пудрою та подати до столу.
Для коктейлю в блендері змішати морозиво та молоко, збити до кремової текстури.
Подавайте коктейль разом з млинцями для ідеального сніданку або десерту, як у Гаррі Поттера.
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