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Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

13 грудня 2024 05:21
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт млинців від місіс Уізлі з кулінарної книги Гаррі Поттера
Млинці та молочний коктейль. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Відчуйте магію кухні з кулінарної книги Гаррі Поттера! Спробуйте рецепт млинців від місіс Уізлі, який чудово підходить для сімейного сніданку чи святкової трапези.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Food Travel TV.

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Вам знадобиться: 

  • 200 г борошна;
  • 1 яйце;
  • 70 г цукру;
  • 1 ч.л. розпушувача;
  • 1 ч.л. соди;
  • 15 г вершкового масла;
  • дрібка солі;
  • 300 мл молока;
  • 1/2 лимона;
  • олія для смаження;
  • джем (будь-який на ваш вибір);
  • цукрова пудра для посипки.

Молочний коктейль на 1 порцію:

  • 50 г морозива;
  • 200 мл. молока.

Спосіб приготування

У великій мисці змішати борошно, цукор, розпушувач, соду та дрібку солі. Додати яйце та ретельно перемішати. У суміш додати молоко, потім вичавити сік половини лимона, щоб тісто стало більш повітряним. Добре перемішати до однорідної консистенції.

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Сік лимона. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

Розтопити вершкове масло та додати його до тіста. Перемішати, щоб всі інгредієнти добре з’єдналися. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Кожну порцію тіста виливати на сковорідку та випікати млинці до золотистої скоринки з обох боків.

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Приготування млинців. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

Після того як млинці готові, викласти їх на тарілку, змастити джемом і згорнути у рулетики. Посипати млинці цукровою пудрою та подати до столу.

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Млинці з полуницею. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

Для коктейлю в блендері змішати морозиво та молоко, збити до кремової текстури.

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Молоко та морозиво. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

Подавайте коктейль разом з млинцями для ідеального сніданку або десерту, як у Гаррі Поттера.

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рецепти Гаррі Поттер молочні продукти млинці панкейки

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