Рецепт млинців від місіс Уізлі з кулінарної книги Гаррі Поттера

Млинці та молочний коктейль. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

Відчуйте магію кухні з кулінарної книги Гаррі Поттера! Спробуйте рецепт млинців від місіс Уізлі, який чудово підходить для сімейного сніданку чи святкової трапези.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Food Travel TV.

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Вам знадобиться:

200 г борошна;

1 яйце;

70 г цукру;

1 ч.л. розпушувача;

1 ч.л. соди;

15 г вершкового масла;

дрібка солі;

300 мл молока;

1/2 лимона;

олія для смаження;

джем (будь-який на ваш вибір);

цукрова пудра для посипки.

Молочний коктейль на 1 порцію:

50 г морозива;

200 мл. молока.

Спосіб приготування

У великій мисці змішати борошно, цукор, розпушувач, соду та дрібку солі. Додати яйце та ретельно перемішати. У суміш додати молоко, потім вичавити сік половини лимона, щоб тісто стало більш повітряним. Добре перемішати до однорідної консистенції.

Сік лимона. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

Розтопити вершкове масло та додати його до тіста. Перемішати, щоб всі інгредієнти добре з’єдналися. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Кожну порцію тіста виливати на сковорідку та випікати млинці до золотистої скоринки з обох боків.

Приготування млинців. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

Після того як млинці готові, викласти їх на тарілку, змастити джемом і згорнути у рулетики. Посипати млинці цукровою пудрою та подати до столу.

Млинці з полуницею. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

Для коктейлю в блендері змішати морозиво та молоко, збити до кремової текстури.

Молоко та морозиво. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

Подавайте коктейль разом з млинцями для ідеального сніданку або десерту, як у Гаррі Поттера.

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