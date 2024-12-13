Рецепт блинов от миссис Уизли из кулинарной книги Гарри Поттера

Блинчики и молочный коктейль. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

Почувствуйте магию кухни из кулинарной книги Гарри Поттера! Попробуйте рецепт блинов от миссис Уизли, отлично подходящий для семейного завтрака или праздничной трапезы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Food Travel TV.

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Вам понадобится:

200 г муки;

1 яйцо;

70 г сахара;

1 ч.л. разрыхлителя;

1 ч.л. соды;

15 г сливочного масла;

щепотка соли;

300 мл молока;

1/2 лимона;

масло для жарки;

джем (любой по вашему выбору);

сахарная пудра для посыпки

Молочный коктейль на 1 порцию:

50 г мороженого;

200мл. молока.

Способ приготовления

В большой миске смешать муку, сахар, разрыхлитель, соду и щепотку соли. Добавить яйцо и тщательно перемешать. В смесь добавить молоко, затем выжать сок половины лимона, чтобы тесто стало более воздушным. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

Сок лимона. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

Растопить сливочное масло и добавить его в тесто. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Каждую порцию теста выливать на сковороду и выпекать блины до золотистой корочки с обеих сторон.

Приготовление блинов. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

После того как блины готовы, выложить их на тарелку, смазать джемом и свернуть в рулетики. Посыпать блины сахарной пудрой и подать на стол.

Блинчики с клубникой. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

Для коктейля в блендере смешать мороженое и молоко, взбить до кремовой текстуры.

Молоко и мороженое. Фото: Скриншот YouTube @Food_travelertv

Подавайте коктейль вместе с блинами для идеального завтрака или десерта, как у Гарри Поттера.

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