Смачні бутерброди зі шпротами — ідеальний рецепт закуски до святкового столу

Закуска зі шпротами. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Шукаєте ідеальну закуску для святкового столу? Смачні бутерброди зі шпротами — це класика, яка завжди вражає. Мінімум інгредієнтів, швидкість приготування та неперевершений смак зроблять їх улюбленою стравою ваших гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

батон;

2 плавлених сирки;

3 відварених яйця;

2 слабосолених огірка;

баночка шпротів.

Спосіб приготування

Поєднати плавлений сир, яйця та слабосолені огірки. Взбити їх міксером до однорідного стану. Нарізати на шматочки батон.

Приготування начинки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

За бажанням, нарізані шматочки батона можна підсмажити, так буде ще смачніше.

Начинка та хліб. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Готовою намазкою, за бажанням, наповнити кондитерський мішок (для більш гарної подачі), або ж просто змастити готовою намазкою з сиру, огірка та яєць кожен шматочок батона.

Бутерброди зі шпротами. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Відкрити баночку зі шпротами, та на кожен шматочок батона викласти шпроти.

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