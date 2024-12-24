Смачні бутерброди зі шпротами — ідеальний рецепт закуски до святкового столу

Рецепт закуски зі шпротами до святкового столу
Шукаєте ідеальну закуску для святкового столу? Смачні бутерброди зі шпротами — це класика, яка завжди вражає. Мінімум інгредієнтів, швидкість приготування та неперевершений смак зроблять їх улюбленою стравою ваших гостей.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- батон;
- 2 плавлених сирки;
- 3 відварених яйця;
- 2 слабосолених огірка;
- баночка шпротів.
Спосіб приготування
Поєднати плавлений сир, яйця та слабосолені огірки. Взбити їх міксером до однорідного стану. Нарізати на шматочки батон.
За бажанням, нарізані шматочки батона можна підсмажити, так буде ще смачніше.
Готовою намазкою, за бажанням, наповнити кондитерський мішок (для більш гарної подачі), або ж просто змастити готовою намазкою з сиру, огірка та яєць кожен шматочок батона.
Відкрити баночку зі шпротами, та на кожен шматочок батона викласти шпроти.
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