Вкусные бутерброды со шпротами — идеальный рецепт закуски к праздничному столу

Рецепт закуски со шпротами к праздничному столу
Ищете идеальную закуску для праздничного стола? Вкусные бутерброды со шпротами — это классика, которая всегда поражает. Минимум ингредиентов, быстрота приготовления и непревзойденный вкус сделают их любимым блюдом ваших гостей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- батон;
- 2 плавленых сырка;
- 3 отварных яйца;
- 2 слабосоленых огурца;
- баночка шпротов.
Способ приготовления
Перемешать плавленый сыр, яйца и слабосоленые огурцы. Взбить их миксером до однородного состояния. Нарезать на кусочки батон.
По желанию нарезанные кусочки батона можно поджарить, так будет еще вкуснее.
Готовой намазкой, по желанию, наполнить кондитерский мешок (для более красивой подачи), или просто смазать готовой намазкой из сыра, огурца и яиц каждый кусочек батона.
Открыть баночку со шпротами, на каждый кусочек батона выложить шпроты.
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