Вкусные бутерброды со шпротами — идеальный рецепт закуски к праздничному столу

Закуска со шпротами Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Ищете идеальную закуску для праздничного стола? Вкусные бутерброды со шпротами — это классика, которая всегда поражает. Минимум ингредиентов, быстрота приготовления и непревзойденный вкус сделают их любимым блюдом ваших гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

батон;

2 плавленых сырка;

3 отварных яйца;

2 слабосоленых огурца;

баночка шпротов.

Способ приготовления

Перемешать плавленый сыр, яйца и слабосоленые огурцы. Взбить их миксером до однородного состояния. Нарезать на кусочки батон.

Приготовление начинки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

По желанию нарезанные кусочки батона можно поджарить, так будет еще вкуснее.

Начинка и хлеб. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Готовой намазкой, по желанию, наполнить кондитерский мешок (для более красивой подачи), или просто смазать готовой намазкой из сыра, огурца и яиц каждый кусочек батона.

Бутерброды со шпротами. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Открыть баночку со шпротами, на каждый кусочек батона выложить шпроты.

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