Як приготувати заварні млинці — простий рецепт з відео та фото

Рецепт заварних млинців з кефіром та окропом до Масляної
Рецепт млинців на заварному тісті. Вони виходять дуже ніжними та смачними. Спробуйте приготувати до Масляної.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Fialka.
Вам знадобиться:
- борошно 1 склянка;
- кефір 1 склянка;
- окріп 1 склянка;
- яйця 2 штуки;
- цукор 2 столові ложки;
- сода 0,5 чайної ложки;
- сіль 0,5 чайної ложки;
- олія 2 столові ложки.
Спосіб приготування
Кефір, яйця, борошно, сіль і цукор перемішати. Трохи збити вінчиком.
В склянку крутого окропу додати пів чайної ложки соди, швидко перемішати, і вилити в тісто.
Перемішати і дати постояти п'ять хвилин.
Додати дві столові ложки рослинної олії і перемішати.
Випікати на розпеченій сковороді, змащеній салом або олією.
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