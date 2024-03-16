Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт заварних млинців з кефіром та окропом до Масляної arrow

Рецепт заварних млинців з кефіром та окропом до Масляної

16 березня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати заварні млинці — простий рецепт з відео та фото
Заварні млинці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт млинців на заварному тісті. Вони виходять дуже ніжними та смачними. Спробуйте приготувати до Масляної

Рецепт опублікували на YouTube каналі Fialka

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • борошно 1 склянка;
  • кефір 1 склянка;
  • окріп 1 склянка;
  • яйця 2 штуки;
  • цукор 2 столові ложки;
  • сода 0,5 чайної ложки;
  • сіль 0,5 чайної ложки;
  • олія 2 столові ложки. 

Спосіб приготування 

Кефір, яйця, борошно, сіль і цукор перемішати. Трохи збити вінчиком.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @fialka849

В склянку крутого окропу додати пів чайної ложки соди, швидко перемішати, і вилити в тісто. 

null
Приготування млинців. Фото: YouTube @fialka849

Перемішати і дати постояти п'ять хвилин.

null
Приготування млинців. Фото: YouTube @fialka849

Додати дві столові ложки рослинної олії і перемішати. 

null
Готові млинці. Фото: YouTube @fialka849

Випікати на розпеченій сковороді, змащеній салом або олією.

Раніше ми розповідали про рецепт тонких ажурних млинців на дріжджах до Масляної.

Також ми писали про секрет тонких млинців з дірочками без соди, розпушувача та дріжджів.

Ще радимо ознайомитися з рецептом шпинатних млинців з крем-сиром та сьомгою.

рецепти
десерт
випічка
млинці
Масниця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство