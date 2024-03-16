Як приготувати заварні млинці — простий рецепт з відео та фото

Заварні млинці. Фото: Freepik

Рецепт млинців на заварному тісті. Вони виходять дуже ніжними та смачними. Спробуйте приготувати до Масляної.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Fialka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно 1 склянка;

кефір 1 склянка;

окріп 1 склянка;

яйця 2 штуки;

цукор 2 столові ложки;

сода 0,5 чайної ложки;

сіль 0,5 чайної ложки;

олія 2 столові ложки.

Спосіб приготування

Кефір, яйця, борошно, сіль і цукор перемішати. Трохи збити вінчиком.

Приготування тіста. Фото: YouTube @fialka849

В склянку крутого окропу додати пів чайної ложки соди, швидко перемішати, і вилити в тісто.

Приготування млинців. Фото: YouTube @fialka849

Перемішати і дати постояти п'ять хвилин.

Приготування млинців. Фото: YouTube @fialka849

Додати дві столові ложки рослинної олії і перемішати.

Готові млинці. Фото: YouTube @fialka849

Випікати на розпеченій сковороді, змащеній салом або олією.

Раніше ми розповідали про рецепт тонких ажурних млинців на дріжджах до Масляної.

Також ми писали про секрет тонких млинців з дірочками без соди, розпушувача та дріжджів.

Ще радимо ознайомитися з рецептом шпинатних млинців з крем-сиром та сьомгою.