Как приготовить заварные блины – простой рецепт из видео и фото

Рецепт заварных блинов с кефиром и кипятком к Масленице
Рецепт блинов на заварном тесте. Они получаются очень нежными и вкусными. Попробуйте приготовить к Масленице.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Fialka.
Вам понадобится:
- мука 1 стакан;
- кефир 1 стакан;
- кипяток 1 стакан;
- яйца 2 штуки;
- сахар 2 столовые ложки;
- сода 0,5 чайной ложки;
- соль 0,5 чайной ложки;
- масло 2 столовые ложки.
Способ приготовления
Кефир, яйца, муку, соль и сахар перемешать. Немного сбить венчиком.
В стакан крутого кипятка добавить половину чайной ложки соды, быстро перемешать и вылить в тесто.
Перемешать и дать постоять 5 минут.
Добавить две столовые ложки растительного масла и перемешать.
Выпекать на раскаленной сковороде, смазанной салом или растительным маслом.
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