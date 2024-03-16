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Рецепт заварных блинов с кефиром и кипятком к Масленице

16 марта 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить заварные блины – простой рецепт из видео и фото
Заварные блины. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт блинов на заварном тесте. Они получаются очень нежными и вкусными. Попробуйте приготовить к Масленице.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Fialka.

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Вам понадобится:

  • мука 1 стакан;
  • кефир 1 стакан;
  • кипяток 1 стакан;
  • яйца 2 штуки;
  • сахар 2 столовые ложки;
  • сода 0,5 чайной ложки;
  • соль 0,5 чайной ложки;
  • масло 2 столовые ложки.

Способ приготовления

Кефир, яйца, муку, соль и сахар перемешать. Немного сбить венчиком.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @fialka849

В стакан крутого кипятка добавить половину чайной ложки соды, быстро перемешать и вылить в тесто.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @fialka849

Перемешать и дать постоять 5 минут.

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Приготовление блинов. Фото: YouTube @fialka849

Добавить две столовые ложки растительного масла и перемешать.

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Готовые блины. Фото: YouTube @fialka849

Выпекать на раскаленной сковороде, смазанной салом или растительным маслом.

Раньше мы рассказывали о рецепте тонких ажурных блинов на дрожжах к Масленице.

Также мы писали о секрете тонких блинов с дырочками без соды, разрыхлителя и дрожжей.

Еще советуем ознакомиться с рецептом шпинатных блинчиков с крем-сыром и семгой.

рецепты
десерт
выпечка
блины
Масленица

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