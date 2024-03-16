Как приготовить заварные блины – простой рецепт из видео и фото

Заварные блины. Фото: Freepik

Рецепт блинов на заварном тесте. Они получаются очень нежными и вкусными. Попробуйте приготовить к Масленице.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Fialka.

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Вам понадобится:

мука 1 стакан;

кефир 1 стакан;

кипяток 1 стакан;

яйца 2 штуки;

сахар 2 столовые ложки;

сода 0,5 чайной ложки;

соль 0,5 чайной ложки;

масло 2 столовые ложки.

Способ приготовления

Кефир, яйца, муку, соль и сахар перемешать. Немного сбить венчиком.

Приготовление теста. Фото: YouTube @fialka849

В стакан крутого кипятка добавить половину чайной ложки соды, быстро перемешать и вылить в тесто.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @fialka849

Перемешать и дать постоять 5 минут.

Приготовление блинов. Фото: YouTube @fialka849

Добавить две столовые ложки растительного масла и перемешать.

Готовые блины. Фото: YouTube @fialka849

Выпекать на раскаленной сковороде, смазанной салом или растительным маслом.

Раньше мы рассказывали о рецепте тонких ажурных блинов на дрожжах к Масленице.

Также мы писали о секрете тонких блинов с дырочками без соды, разрыхлителя и дрожжей.

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