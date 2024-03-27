Як приготувати молочну кашу з рисом, як в дитинстві — фото та відео.

Рисова молочна каша по рецепту з кулінарної книги 50-х років — смак дитинства
Це рецепт молочної каші з рисом на сніданок. Автор рецепта гарантує, що вам захочеться готувати цю страви знову й знову. Спробуйте повторити та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Fialka.
Вам знадобиться:
- рис круглозернистий 1 стакан;
- молоко 4 стакани;
- цукор 1 столова ложка;
- сіль 1/4 чайної ложки;
- вершкове масло.
Спосіб приготування
Промити рис, засипати у киплячу воду і варити 5-8 хвилин. Потім перекласти рис на дуршлаг.
Як тільки вода стече, перекласти рис в каструлю з гарячим молоком (70- 80 °С) і помішуючи варити на слабкому вогні 15 хвилин.
В кінці додати цукор і сіль, розмішати. Накрити кришкою і поставити на 10-15 хвилин на водяну баню. Можна просто накрити кришкою і замотати у рушник.
При подачі на стіл покласти в кашу шматочок вершкового масла та посипати корицею.
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