Як приготувати молочну кашу з рисом, як в дитинстві — фото та відео.

Молочна каша. Фото: Freepik

Це рецепт молочної каші з рисом на сніданок. Автор рецепта гарантує, що вам захочеться готувати цю страви знову й знову. Спробуйте повторити та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Fialka.

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Вам знадобиться:

рис круглозернистий 1 стакан;

молоко 4 стакани;

цукор 1 столова ложка;

сіль 1/4 чайної ложки;

вершкове масло.

Спосіб приготування

Промити рис, засипати у киплячу воду і варити 5-8 хвилин. Потім перекласти рис на дуршлаг.

Промитий рис. Фото: YouTube @fialka849

Як тільки вода стече, перекласти рис в каструлю з гарячим молоком (70- 80 °С) і помішуючи варити на слабкому вогні 15 хвилин.

Рис та молоко. Фото: YouTube @fialka849

В кінці додати цукор і сіль, розмішати. Накрити кришкою і поставити на 10-15 хвилин на водяну баню. Можна просто накрити кришкою і замотати у рушник.

Приготування каші. Фото: YouTube @fialka849

При подачі на стіл покласти в кашу шматочок вершкового масла та посипати корицею.

Молочна каша. Фото: YouTube @fialka849

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