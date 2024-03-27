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Рисова молочна каша по рецепту з кулінарної книги 50-х років — смак дитинства

27 березня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати молочну кашу з рисом, як в дитинстві — фото та відео.
Молочна каша. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це рецепт молочної каші з рисом на сніданок. Автор рецепта гарантує, що вам захочеться готувати цю страви знову й знову. Спробуйте повторити та переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Fialka

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Вам знадобиться: 

  • рис круглозернистий 1 стакан;
  • молоко 4 стакани;
  • цукор 1 столова ложка;
  • сіль 1/4 чайної ложки;
  • вершкове масло. 

Спосіб приготування 

Промити рис, засипати у киплячу воду і варити 5-8 хвилин. Потім перекласти рис на дуршлаг.

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Промитий рис. Фото: YouTube @fialka849

Як тільки вода стече, перекласти рис в каструлю з гарячим молоком (70- 80 °С)  і помішуючи варити на слабкому вогні 15 хвилин. 

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Рис та молоко. Фото: YouTube @fialka849

В кінці додати цукор і сіль, розмішати. Накрити кришкою і поставити на 10-15 хвилин на водяну баню. Можна просто накрити кришкою і замотати у рушник.

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Приготування каші. Фото: YouTube @fialka849

При подачі на стіл покласти в кашу шматочок вершкового масла та посипати корицею.

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Молочна каша. Фото: YouTube @fialka849

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Також ми розповідали рецепт млинців на молоці з сиром та кропом на сніданок.

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