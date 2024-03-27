Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рисовая молочная каша по рецепту из кулинарной книги 50-х годов — вкус детства arrow

Рисовая молочная каша по рецепту из кулинарной книги 50-х годов — вкус детства

27 марта 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить молочную кашу с рисом, как в детстве – фото и видео.
Молочная каша. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт молочной каши с рисом на завтрак. Автор рецепта гарантирует, что вам захочется готовить это блюдо снова и снова. Попытайтесь повторить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Fialka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • рис круглозернистый 1 стакан;
  • молоко 4 стакана;
  • сахар 1 столовая ложка;
  • соль 1/4 чайной ложки;
  • сливочное масло.

Способ приготовления

Промыть рис, засыпать в кипящую воду и варить 5-8 минут. Затем переложить рис на друшлаг.

null
Промытый рис. Фото: YouTube @fialka849

Как только вода стечет, переложить рис в кастрюлю с горячим молоком (70-80 °С) и помешивая варить на слабом огне 15 минут.

null
Рис и молоко. Фото: YouTube @fialka849

В конце добавить сахар и соль, размешать. Накрыть крышкой и поставить на 10-15 минут на водяную баню. Можно просто накрыть крышкой и замотать в полотенце.

null
Приготовление каши. Фото: YouTube @fialka849

При подаче на стол положить в кашу кусочек сливочного масла и посыпать корицей.

null
Молочная каша. Фото: YouTube @fialka849

Раньше мы писали об идеальных блинах на завтрак от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Также мы рассказывали рецепт блинов на молоке с творогом и укропом на завтрак.

рецепты
лайфхаки
рис
молоко
каша
идея для завтрака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом