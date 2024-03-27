Как приготовить молочную кашу с рисом, как в детстве – фото и видео.

Молочная каша. Фото: Freepik

Это рецепт молочной каши с рисом на завтрак. Автор рецепта гарантирует, что вам захочется готовить это блюдо снова и снова. Попытайтесь повторить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Fialka.

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Вам понадобится:

рис круглозернистый 1 стакан;

молоко 4 стакана;

сахар 1 столовая ложка;

соль 1/4 чайной ложки;

сливочное масло.

Способ приготовления

Промыть рис, засыпать в кипящую воду и варить 5-8 минут. Затем переложить рис на друшлаг.

Промытый рис. Фото: YouTube @fialka849

Как только вода стечет, переложить рис в кастрюлю с горячим молоком (70-80 °С) и помешивая варить на слабом огне 15 минут.

Рис и молоко. Фото: YouTube @fialka849

В конце добавить сахар и соль, размешать. Накрыть крышкой и поставить на 10-15 минут на водяную баню. Можно просто накрыть крышкой и замотать в полотенце.

Приготовление каши. Фото: YouTube @fialka849

При подаче на стол положить в кашу кусочек сливочного масла и посыпать корицей.

Молочная каша. Фото: YouTube @fialka849

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