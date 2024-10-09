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Рисова запіканка зі шпинатом та фетою — цікавий рецепт смачної вечері чи обіду

9 жовтня 2024 05:47
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Рисова запіканка зі шпинатом та фетою на обід чи вечерю — покроковий рецепт
Рисова запіканка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Рисова запіканка зі шпинатом та фетою — це чудовий варіант для ситної та корисної вечері або обіду. Простий у приготуванні рецепт подарує вам та вашим близьким справжнє гастрономічне задоволення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • рис (сирий) 150 г (1 склянка);
  • яйця 2 шт;
  • молоко 100 мл;
  • шпинат;
  • фета 100-150 г;
  • твердий сир 100 г;
  • моцарела або твердий сир для скоринки 70 г;
  • сіль і італійські трави за смаком;
  • олія для змащування форми. 

Спосіб приготування 

Рис добре промити і зварити у співвідношенні води 1:2. У глибоку миску вбити два яйця, додати молоко. Додати сіль та італійські трави, ретельно збити. Шпинат добре вимити і дрібно нарізати. Додати його в миску.

рисова запіканка зі шпинатом та фелатою
Яйця та спеції. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Фету розкришити руками і також додати в миску. Твердий сир натерти на дрібній тертці і додати до інших інгредієнтів. Усе добре перемішати, додати рис (можна використати свіжозварений або залишений з попереднього дня) і знову перемішати.

рецепт рисової запіканки зі шпинатом та фелатою
Приготування запіканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму для запікання змастити олією, викласти суміш рису, вирівняти поверхню і накрити фольгою. Запікати в духовці 30 хвилин при температурі 180°C. Потім дістати, посипати зверху моцарелою або твердим сиром і повернути в духовку ще на кілька хвилин, щоб утворилася золотиста скоринка.

рецепт рисової запіканки зі шпинатом та фелатою на обід
Запіканка з рисом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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