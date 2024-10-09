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Рисовая запеканка со шпинатом и фетою — интересный рецепт вкусного ужина или обеда

9 октября 2024 05:47
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Рисовая запеканка со шпинатом и фетой на обед или ужин – пошаговый рецепт
Рисовая запеканка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Рисовая запеканка со шпинатом и фетой — это отличный вариант для сытного и полезного ужина или обеда. Простой в приготовлении рецепт подарит вам и вашим близким настоящее гастрономическое удовольствие.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • рис (сырый) 150 г (1 стакан);
  • яйца 2 шт;
  • молоко 100 мл;
  • шпинат;
  • фета 100-150 г;
  • твердый творог 100 г;
  • моцарелла или твердый сыр для корочки 70 г;
  • соль и итальянские травы по вкусу;
  • масло для смазки формы.

Способ приготовления

Рис хорошо промыть и сварить в соотношении воды 1:2. В глубокую миску вбить два яйца, добавить молоко. Добавить соль и итальянские травы, тщательно взбить. Шпинат хорошо вымыть и мелко порезать. Добавить его в миску.

рисовая запеканка со шпинатом и фелатой
Яйца и специи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Фету раскрошить руками и добавить в миску. Твердый сыр натереть на мелкой терке и добавить в другие ингредиенты. Все хорошо перемешать, добавить рис (можно использовать свежесваренный или оставленный с предыдущего дня) и снова перемешать.

рецепт рисовой запеканки со шпинатом и фелатой
Приготовление запеканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить смесь риса, выровнять поверхность и накрыть фольгой. Запекайте в духовке 30 минут при температуре 180 °C. Затем достать, посыпать сверху моцареллой или твердым сыром и вернуть в духовку еще на несколько минут, чтобы образовалась золотистая корочка.

рецепт рисовой запеканки со шпинатом и фелатой на обед
Запеканка с рисом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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