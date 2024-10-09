Рисовая запеканка со шпинатом и фетой на обед или ужин – пошаговый рецепт

Рисовая запеканка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Рисовая запеканка со шпинатом и фетой — это отличный вариант для сытного и полезного ужина или обеда. Простой в приготовлении рецепт подарит вам и вашим близким настоящее гастрономическое удовольствие.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

рис (сырый) 150 г (1 стакан);

яйца 2 шт;

молоко 100 мл;

шпинат;

фета 100-150 г;

твердый творог 100 г;

моцарелла или твердый сыр для корочки 70 г;

соль и итальянские травы по вкусу;

масло для смазки формы.

Способ приготовления

Рис хорошо промыть и сварить в соотношении воды 1:2. В глубокую миску вбить два яйца, добавить молоко. Добавить соль и итальянские травы, тщательно взбить. Шпинат хорошо вымыть и мелко порезать. Добавить его в миску.

Яйца и специи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Фету раскрошить руками и добавить в миску. Твердый сыр натереть на мелкой терке и добавить в другие ингредиенты. Все хорошо перемешать, добавить рис (можно использовать свежесваренный или оставленный с предыдущего дня) и снова перемешать.

Приготовление запеканки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить смесь риса, выровнять поверхность и накрыть фольгой. Запекайте в духовке 30 минут при температуре 180 °C. Затем достать, посыпать сверху моцареллой или твердым сыром и вернуть в духовку еще на несколько минут, чтобы образовалась золотистая корочка.

Запеканка с рисом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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