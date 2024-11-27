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Різдвяна шинка до святкового столу — краще будь-якої ковбаси

27 листопада 2024 05:27
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Бюджетна різдвяна шинка — ідеальна альтернатива ковбасі для святкового столу.
Домашня шинка. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте оригінальну і водночас недорогу страву до святкового столу? Бюджетна різдвяна шинка — чудова альтернатива магазинній ковбасі. Готується легко, виглядає ефектно, а смакує так, що всі проситимуть рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • м’ясо 1 кг;
  • холодна вода 1.2 л.;
  • сіль 10-12 г;
  • лавровий листок 4-6 шт.;
  • перець горошком 12 шт.;
  • гостра гірчиця 1 ст.л.;
  • часник 3 зубки;
  • суміш перців. 

Спосіб приготування 

У глибоку миску влити воду і розчинити в ній сіль. Додати лавровий листок, перець горошком і покласти у воду м’ясо.

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 М’ясо у воді. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Накрити і залишити на 24 години у холодильнику. М’ясо просушити паперовими рушниками.

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Приготування шинки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Натерти м’ясо гірчицею, часником, спеціями і замотати у фольгу. Запікати дві годині при 140 ºС. Потім відкрити і запікати ще 30 хвилин.

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Готова шинка. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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