Бюджетна різдвяна шинка — ідеальна альтернатива ковбасі для святкового столу.

Різдвяна шинка до святкового столу — краще будь-якої ковбаси
Шукаєте оригінальну і водночас недорогу страву до святкового столу? Бюджетна різдвяна шинка — чудова альтернатива магазинній ковбасі. Готується легко, виглядає ефектно, а смакує так, що всі проситимуть рецепт.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- м’ясо 1 кг;
- холодна вода 1.2 л.;
- сіль 10-12 г;
- лавровий листок 4-6 шт.;
- перець горошком 12 шт.;
- гостра гірчиця 1 ст.л.;
- часник 3 зубки;
- суміш перців.
Спосіб приготування
У глибоку миску влити воду і розчинити в ній сіль. Додати лавровий листок, перець горошком і покласти у воду м’ясо.
Накрити і залишити на 24 години у холодильнику. М’ясо просушити паперовими рушниками.
Натерти м’ясо гірчицею, часником, спеціями і замотати у фольгу. Запікати дві годині при 140 ºС. Потім відкрити і запікати ще 30 хвилин.
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