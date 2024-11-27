Бюджетна різдвяна шинка — ідеальна альтернатива ковбасі для святкового столу.

Домашня шинка. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Шукаєте оригінальну і водночас недорогу страву до святкового столу? Бюджетна різдвяна шинка — чудова альтернатива магазинній ковбасі. Готується легко, виглядає ефектно, а смакує так, що всі проситимуть рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

м’ясо 1 кг;

холодна вода 1.2 л.;

сіль 10-12 г;

лавровий листок 4-6 шт.;

перець горошком 12 шт.;

гостра гірчиця 1 ст.л.;

часник 3 зубки;

суміш перців.

Спосіб приготування

У глибоку миску влити воду і розчинити в ній сіль. Додати лавровий листок, перець горошком і покласти у воду м’ясо.

М’ясо у воді. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Накрити і залишити на 24 години у холодильнику. М’ясо просушити паперовими рушниками.

Приготування шинки. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Натерти м’ясо гірчицею, часником, спеціями і замотати у фольгу. Запікати дві годині при 140 ºС. Потім відкрити і запікати ще 30 хвилин.

Готова шинка. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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