Бюджетная рождественская ветчина – идеальная альтернатива колбасе для праздничного стола.

Домашняя ветчина. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Ищете оригинальное и в то же время недорогое блюдо к праздничному столу? Бюджетная рождественская ветчина — отличная альтернатива магазинной колбасе. Готовится легко, выглядит эффектно, а нравится так, что все будут просить рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

мясо 1 кг;

холодная вода 1.2 л.;

соль 10-12 г;

лавровый лист 4-6 шт.;

перец горошком 12 шт.;

острая горчица 1 ст.л.;

чеснок 3 зубка;

смесь перцев.

Способ приготовления

В глубокую миску влить воду и растворить в ней соль. Добавить лавровый лист, перец горошком и положить в воду мясо.

Мясо в воде. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Накрыть и оставить на 24 часа в холодильнике. Мясо просушить бумажными полотенцами.

Приготовление ветчины. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Натереть мясо горчицей, чесноком, специями и замотать в фольгу. Запекать два часа при 140 ºС. Затем открыть и запекать еще 30 минут.

Готовая ветчина. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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