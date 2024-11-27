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Рождественская ветчина к праздничному столу — лучше любой колбасы

27 ноября 2024 05:27
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Бюджетная рождественская ветчина – идеальная альтернатива колбасе для праздничного стола.
Домашняя ветчина. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете оригинальное и в то же время недорогое блюдо к праздничному столу? Бюджетная рождественская ветчина — отличная альтернатива магазинной колбасе. Готовится легко, выглядит эффектно, а нравится так, что все будут просить рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • мясо 1 кг;
  • холодная вода 1.2 л.;
  • соль 10-12 г;
  • лавровый лист 4-6 шт.;
  • перец горошком 12 шт.;
  • острая горчица 1 ст.л.;
  • чеснок 3 зубка;
  • смесь перцев.

Способ приготовления

В глубокую миску влить воду и растворить в ней соль. Добавить лавровый лист, перец горошком и положить в воду мясо.

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Мясо в воде. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Накрыть и оставить на 24 часа в холодильнике. Мясо просушить бумажными полотенцами.

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Приготовление ветчины. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Натереть мясо горчицей, чесноком, специями и замотать в фольгу. Запекать два часа при 140 ºС. Затем открыть и запекать еще 30 минут.

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Готовая ветчина. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

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Еще мы рассказывали о том, как приготовить генеральское сало в аджике — лучший карпатский рецепт.

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