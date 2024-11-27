Бюджетная рождественская ветчина – идеальная альтернатива колбасе для праздничного стола.

Рождественская ветчина к праздничному столу — лучше любой колбасы
Ищете оригинальное и в то же время недорогое блюдо к праздничному столу? Бюджетная рождественская ветчина — отличная альтернатива магазинной колбасе. Готовится легко, выглядит эффектно, а нравится так, что все будут просить рецепт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- мясо 1 кг;
- холодная вода 1.2 л.;
- соль 10-12 г;
- лавровый лист 4-6 шт.;
- перец горошком 12 шт.;
- острая горчица 1 ст.л.;
- чеснок 3 зубка;
- смесь перцев.
Способ приготовления
В глубокую миску влить воду и растворить в ней соль. Добавить лавровый лист, перец горошком и положить в воду мясо.
Накрыть и оставить на 24 часа в холодильнике. Мясо просушить бумажными полотенцами.
Натереть мясо горчицей, чесноком, специями и замотать в фольгу. Запекать два часа при 140 ºС. Затем открыть и запекать еще 30 минут.
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