Різдвяні пампухи з маком — традиційна випічка на зимові свята, яка підкорить серце

Різдвяні пампухи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Різдвяні пампухи з маком — це не просто частина святкового столу, а й справжній символ зимових свят в українській кухні. Тісто, легке й повітряне, заповнене ароматним маком. Як приготувати цю традиційну випічку — читайте далі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

борошно — 550 г;

дріжджі — 12 г;

яйця — 1 шт.;

жовтки — 2 шт.;

молоко — 250 мл.;

вершкове масло — 50 г;

цукор — 70 г;

сіль;

олія для смаження;

макова начинка.

Спосіб приготування

У миску влити молоко, додати дріжджі, цукор, борошно і злегка перемішати. Залишити на 15 хвилин. Відділити 2 жовтки, додати до них яйце, цукор і збити до пишної піни.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Змішати яйця з опарою, додати борошно та замісити тісто. У процесі додати м’яке вершкове масло та дрібку солі. Для начинки добре промити мак, залити водою так, щоб вона покривала мак на 1 см, і варити на маленькому вогні до випаровування води.

Приготування начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добре вимісити тісто. Накрити тісто і залишити у теплому місці на 1 годину. З тіста сформувати маленькі кульки і накрити рушником, щоб вони не обвітрювалися.

Замішування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Взяти кульку, розм’яти в коржик, покласти начинку та добре зліпити. Смажити у великій кількості олії 2-3 хвилини. Готові пампухи присипати пудрою.

Макова начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати молоко і продовжити варити ще 30-40 хвилин. Злити зайве молоко, перекласти мак у чашу блендера, додати цукор і збити. Додати білок і ретельно перемішати.

Пампухи в олії. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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