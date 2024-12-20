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Різдвяні пампухи з маком — традиційна випічка до свята

20 грудня 2024 05:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Різдвяні пампухи з маком — традиційна випічка на зимові свята, яка підкорить серце
Різдвяні пампухи. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Різдвяні пампухи з маком — це не просто частина святкового столу, а й справжній символ зимових свят в українській кухні. Тісто, легке й повітряне, заповнене ароматним маком. Як приготувати цю традиційну випічку — читайте далі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • борошно — 550 г;
  • дріжджі — 12 г;
  • яйця — 1 шт.;
  • жовтки — 2 шт.;
  • молоко — 250 мл.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • цукор — 70 г;
  • сіль;
  • олія для смаження;
  • макова начинка.

Спосіб приготування

У миску влити молоко, додати дріжджі, цукор, борошно і злегка перемішати. Залишити на 15 хвилин. Відділити 2 жовтки, додати до них яйце, цукор і збити до пишної піни.

як приготувати пампухи з маком
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Змішати яйця з опарою, додати борошно та замісити тісто. У процесі додати м’яке вершкове масло та дрібку солі. Для начинки добре промити мак, залити водою так, щоб вона покривала мак на 1 см, і варити на маленькому вогні до випаровування води.

рецепт, як приготувати пампухи з маком
Приготування начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добре вимісити тісто. Накрити тісто і залишити у теплому місці на 1 годину. З тіста сформувати маленькі кульки і накрити рушником, щоб вони не обвітрювалися.

як швидко приготувати пампухи з маком
Замішування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Взяти кульку, розм’яти в коржик, покласти начинку та добре зліпити. Смажити у великій кількості олії 2-3 хвилини. Готові пампухи присипати пудрою.

як просто приготувати пампухи з маком
Макова начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Додати молоко і продовжити варити ще 30-40 хвилин. Злити зайве молоко, перекласти мак у чашу блендера, додати цукор і збити. Додати білок і ретельно перемішати.

приготувати пампухи з маком
Пампухи в олії. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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