Різдвяні пампухи з маком — традиційна випічка на зимові свята, яка підкорить серце

Різдвяні пампухи з маком — традиційна випічка до свята
Різдвяні пампухи з маком — це не просто частина святкового столу, а й справжній символ зимових свят в українській кухні. Тісто, легке й повітряне, заповнене ароматним маком. Як приготувати цю традиційну випічку — читайте далі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- борошно — 550 г;
- дріжджі — 12 г;
- яйця — 1 шт.;
- жовтки — 2 шт.;
- молоко — 250 мл.;
- вершкове масло — 50 г;
- цукор — 70 г;
- сіль;
- олія для смаження;
- макова начинка.
Спосіб приготування
У миску влити молоко, додати дріжджі, цукор, борошно і злегка перемішати. Залишити на 15 хвилин. Відділити 2 жовтки, додати до них яйце, цукор і збити до пишної піни.
Змішати яйця з опарою, додати борошно та замісити тісто. У процесі додати м’яке вершкове масло та дрібку солі. Для начинки добре промити мак, залити водою так, щоб вона покривала мак на 1 см, і варити на маленькому вогні до випаровування води.
Добре вимісити тісто. Накрити тісто і залишити у теплому місці на 1 годину. З тіста сформувати маленькі кульки і накрити рушником, щоб вони не обвітрювалися.
Взяти кульку, розм’яти в коржик, покласти начинку та добре зліпити. Смажити у великій кількості олії 2-3 хвилини. Готові пампухи присипати пудрою.
Додати молоко і продовжити варити ще 30-40 хвилин. Злити зайве молоко, перекласти мак у чашу блендера, додати цукор і збити. Додати білок і ретельно перемішати.
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