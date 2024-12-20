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Рождественские пончики с маком — традиционная выпечка к празднику

20 декабря 2024 05:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рождественские пончики с маком — традиционная выпечка на зимние праздники, которая покорит сердце
Рождественские пончики. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Рождественские пончики с маком — это не просто часть праздничного стола, но и настоящий символ зимних праздников в украинской кухне. Тесто, легкое и воздушное, заполненное ароматным маком. Как приготовить эту традиционную выпечку читайте дальше.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • мука — 550 г;
  • дрожжи — 12 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • желтки — 2 шт.;
  • молоко — 250 мл.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сахар — 70 г;
  • соль;
  • масло для жарки;
  • маковая начинка.

Способ приготовления

В миску влить молоко, добавить дрожжи, сахар, муку и слегка перемешать. Оставить на 15 минут. Отделить 2 желтка, добавить к ним яйцо, сахар и взбить до пышной пены.

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Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Смешать яйца с опарой, добавить муку и замесить тесто. В процессе добавить мягкое сливочное масло и щепотку соли. Для начинки хорошо промыть мак, залить водой так, чтобы она покрывала мак на 1 см и варить на маленьком огне до испарения воды.

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Приготовление начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Хорошо вымесить тесто. Накрыть тесто и оставить в теплом месте на 1 час. Из теста сформовать маленькие шарики и накрыть полотенцем, чтобы они не обветривались.

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Замешивание теста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Взять шарик, размять в лепешку, положить начинку и хорошо слепить. Жарить в большом количестве растительного масла 2-3 минуты. Готовые пончики присыпать пудрой.

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Маковая начинка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Добавить молоко и продолжить варить еще 30-40 минут. Слить лишнее молоко, переложить мак в чашу блендера, добавить сахар и взбить. Добавить белок и тщательно перемешать.

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Пончики в масле. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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