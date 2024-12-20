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Різдвяний торт Снігур за 30 хв. — для тих, хто не встигає

20 грудня 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Шикарний різдвяний торт за 30 хвилин — ідеальний для тих, хто цінує свій час.
Різдвяний торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Не вистачає часу на складну випічку? Цей різдвяний торт стане вашим порятунком. Всього за пів години ви створите неймовірний десерт, який прикрасить святковий стіл і вразить ваших гостей своїм смаком та елегантністю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Для тіста вам знадобиться: 

  • 100 г меду;
  • 80 г вершкового масла;
  • дрібка солі;
  • 0,5 ч. л. соди;
  • 5 яєць;
  • 120 г цукру;
  • 210 г борошна.

Для ягідної начинки:

  • 300 г журавлини (будь-які ягоди);
  • 140 г цукру (за смаком);
  • 20 г крохмалю + 30 г води (або варення/джем).

Для крема:

  • 800 г сметани або крем-сиру;
  • 3 ст.  л. цукрової пудри (за смаком);
  • ваніль. 

Спосіб приготування

У каструлю з товстим дном покласти масло, мед, додати сіль. Розтопити масу на невеликому вогні, постійно помішуючи. Зняти з вогню, додати соду, перемішати і залишити охолоджуватися.

різдвяний торт "Снігур" за 30 хвилин
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці збити міксером яйця з цукром до світлої та пишної маси. Всипати частину борошна, акуратно перемішати лопаткою. Додати охолоджену медову масу, перемішати, поступово додати решту борошна і замісити тісто. Форму для випікання застелити пергаментом, вилити тісто. Випікати в духовці за температури 180 ºС 12–15 хвилин.

смачний різдвяний торт "Снігур" за 30 хвилин
Тісто та ягідна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для ягідної начинки у каструлю з товстим дном всипати ягоди і цукор. Поставити на невеликий вогонь, періодично помішувати, поки маса не розтопиться. Зняти з вогню, перебити блендером до однорідної маси.

ароматний різдвяний торт "Снігур" за 30 хвилин
Ягідна начинка та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо змішати крохмаль з водою, додати до ягідної маси, перемішати. Знову поставити каструлю на вогонь, довести до кипіння, постійно помішуючи. Проварити 2–3 хвилини після появи перших бульбашок. Охолодити начинку.

гарний різдвяний торт "Снігур" за 30 хвилин
Рулет з кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Бісквіт розрізати горизонтально на дві частини, потім ще раз навпіл, отримавши чотири однакові бісквіти. Розкласти коржі на пергаменті, змастити ягідною начинкою.

святковий різдвяний торт "Снігур" за 30 хвилин
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема збити сметану або крем-сир до пишності. Додати цукрову пудру, ваніль і збити до однорідної консистенції. Кожен корж розділити навпіл, змастити кремом.

Скрутити один бісквіт у рулет і покласти на плоску тарілку. Наступні коржі загорнути навколо першого, формуючи круглий торт. Закріпити в роз’ємному кільці або обгорнути харчовою плівкою. Поставити в холодильник на 4 години або на ніч.

Покрити торт кремом зверху і з боків, прикрасити за бажанням.

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