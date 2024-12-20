Шикарный рождественский торт за 30 минут – идеален для тех, кто ценит свое время.

Рождественский торт. Фото: gospodynka.com.ua

Не хватает времени на сложную выпечку? Этот рождественский торт станет вашим спасением. Всего за полчаса вы создадите невероятный десерт, который украсит праздничный стол и поразит ваших гостей своим вкусом и элегантностью.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Для теста вам понадобится:

100 г меда;

80 г сливочного масла;

щепотка соли;

0,5 ч. л. соды;

5 яиц;

120 г сахара;

210 г муки.

Для ягодной начинки:

300 г клюквы (любые ягоды);

140 г сахара (по вкусу);

20 г крахмала + 30 г воды (или варенье/джем).

Для крема:

800 г сметаны или крем-сыра;

3 ст. л. сахарной пудры (по вкусу);

ваниль.

Способ приготовления

В кастрюлю с толстым дном положить масло, мед, добавить соль. Растопить массу на небольшом огне, постоянно помешивая. Снять с огня, добавить соду, перемешать и оставить охлаждаться.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске взбить миксером яйца с сахаром до светлой и пышной массы. Всыпать часть муки, аккуратно перемешать лопаткой. Добавить охлажденную медовую массу, перемешать, постепенно добавить оставшуюся муку и замесить тесто. Форму для выпечки застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать в духовке при температуре 180 ºС 12-15 минут.

Тесто и ягодная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для ягодной начинки в кастрюлю с толстым дном всыпать ягоды и сахар. Поставить на маленький огонь, время от времени помешивать, пока масса не растопится. Снять с огня, перебить блендером до однородной массы.

Ягодная начинка и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно смешать крахмал с водой, добавить в ягодную массу, перемешать. Снова поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. Проварить 2–3 минуты после появления первых пузырьков. Охладить начинку.

Рулет с кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Бисквит разрезать горизонтально на две части, затем еще раз пополам, получив четыре одинаковых бисквита. Разложить коржи на пергаменте, смазать ягодной начинкой.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сметану или крем-сырь до пышности. Добавить сахарную пудру, ваниль и взбить до однородной смеси. Каждый корж разделить пополам, смазать кремом.

Свернуть один бисквит в рулет и положить на плоскую тарелку. Следующие лепешки завернуть вокруг первого, формируя круглый торт. Закрепить в разъемном кольце или обернуть пищевой пленкой. Поставить в холодильник на 4 часа или ночь.

Покрыть торт кремом сверху и по бокам, украсить по желанию.

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