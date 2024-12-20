Шикарный рождественский торт за 30 минут – идеален для тех, кто ценит свое время.

Рождественский торт Снегирь за 30 мин. — для тех, кто не успевает
Не хватает времени на сложную выпечку? Этот рождественский торт станет вашим спасением. Всего за полчаса вы создадите невероятный десерт, который украсит праздничный стол и поразит ваших гостей своим вкусом и элегантностью.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Для теста вам понадобится:
- 100 г меда;
- 80 г сливочного масла;
- щепотка соли;
- 0,5 ч. л. соды;
- 5 яиц;
- 120 г сахара;
- 210 г муки.
Для ягодной начинки:
- 300 г клюквы (любые ягоды);
- 140 г сахара (по вкусу);
- 20 г крахмала + 30 г воды (или варенье/джем).
Для крема:
- 800 г сметаны или крем-сыра;
- 3 ст. л. сахарной пудры (по вкусу);
- ваниль.
Способ приготовления
В кастрюлю с толстым дном положить масло, мед, добавить соль. Растопить массу на небольшом огне, постоянно помешивая. Снять с огня, добавить соду, перемешать и оставить охлаждаться.
В отдельной миске взбить миксером яйца с сахаром до светлой и пышной массы. Всыпать часть муки, аккуратно перемешать лопаткой. Добавить охлажденную медовую массу, перемешать, постепенно добавить оставшуюся муку и замесить тесто. Форму для выпечки застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать в духовке при температуре 180 ºС 12-15 минут.
Для ягодной начинки в кастрюлю с толстым дном всыпать ягоды и сахар. Поставить на маленький огонь, время от времени помешивать, пока масса не растопится. Снять с огня, перебить блендером до однородной массы.
Отдельно смешать крахмал с водой, добавить в ягодную массу, перемешать. Снова поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. Проварить 2–3 минуты после появления первых пузырьков. Охладить начинку.
Бисквит разрезать горизонтально на две части, затем еще раз пополам, получив четыре одинаковых бисквита. Разложить коржи на пергаменте, смазать ягодной начинкой.
Для крема взбить сметану или крем-сырь до пышности. Добавить сахарную пудру, ваниль и взбить до однородной смеси. Каждый корж разделить пополам, смазать кремом.
Свернуть один бисквит в рулет и положить на плоскую тарелку. Следующие лепешки завернуть вокруг первого, формируя круглый торт. Закрепить в разъемном кольце или обернуть пищевой пленкой. Поставить в холодильник на 4 часа или ночь.
Покрыть торт кремом сверху и по бокам, украсить по желанию.
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