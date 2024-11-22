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Різдвяний вінок з корицею та горіхами — ароматний рецепт

22 листопада 2024 12:14
Марина Євтягіна - Редактор
Різдвяний вінок з корицею та горіхами — ароматна випічка для свят
Різдвяні вінки. Фото: Скріншот YouTube @evadaren
Марина Євтягіна - Редактор

Різдвяний вінок з корицею та горіхами — це випічка, яка заповнить ваш дім затишним ароматом свята. Смачний, ніжний і дуже гарний, він стане ідеальним доповненням до різдвяного столу. Готуйте з любов'ю для своїх близьких!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • молоко (можна рослинне) 250 мл.;
  • живі (пресовані) дріжджі 25 г;
  • цукор 80 г;
  • сіль 1 ч. л.;
  • борошно 500 г;
  • вершкове масло 80 г.

Для начинки:

  • вершкове масло 50 г;
  • мелена кориця 1-2 ст.л.;
  • цукор 80 г;
  • мелений кешью (або будь-який інший горіх) 50 г.

Спосіб приготування

Змішати тепле молоко, розтоплене вершкове масло, дріжджі, сіль та цукор до однорідного стану. Додати борошно і замісити тісто. Накрити та відправити підходити в тепле місце на одну годину.

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Приготування тіста. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

На присипаному борошном дошці розкотити тісто в пласт і змастити вершковим маслом. Присипати сумішшю цукру та кориці, а також горішками.

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Тісто та олія. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Згорнути тісто в рулет, розрізати вздовж і сформувати кіску з якої потім скрутити віночок.

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Приготування вінка. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

Випікати в розігрітій до 180 ºС духовці 30-40 хвилин.

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Кіски з тіста. Фото: Скріншот YouTube @evadaren

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рецепти Різдво Різдвяний піст десерт випічка

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