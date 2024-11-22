Різдвяний вінок з корицею та горіхами — ароматна випічка для свят

Різдвяний вінок з корицею та горіхами — ароматний рецепт
Різдвяний вінок з корицею та горіхами — це випічка, яка заповнить ваш дім затишним ароматом свята. Смачний, ніжний і дуже гарний, він стане ідеальним доповненням до різдвяного столу. Готуйте з любов'ю для своїх близьких!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- молоко (можна рослинне) 250 мл.;
- живі (пресовані) дріжджі 25 г;
- цукор 80 г;
- сіль 1 ч. л.;
- борошно 500 г;
- вершкове масло 80 г.
Для начинки:
- вершкове масло 50 г;
- мелена кориця 1-2 ст.л.;
- цукор 80 г;
- мелений кешью (або будь-який інший горіх) 50 г.
Спосіб приготування
Змішати тепле молоко, розтоплене вершкове масло, дріжджі, сіль та цукор до однорідного стану. Додати борошно і замісити тісто. Накрити та відправити підходити в тепле місце на одну годину.
На присипаному борошном дошці розкотити тісто в пласт і змастити вершковим маслом. Присипати сумішшю цукру та кориці, а також горішками.
Згорнути тісто в рулет, розрізати вздовж і сформувати кіску з якої потім скрутити віночок.
Випікати в розігрітій до 180 ºС духовці 30-40 хвилин.
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