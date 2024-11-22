Рождественский венок с корицей и орехами — ароматная выпечка для праздников

Рождественский венок с корицей и орехами — ароматный рецепт
Рождественский венок с корицей и орехами — это выпечка, которая заполнит ваш дом уютным ароматом праздника. Вкусный, нежный и красивый, он станет идеальным дополнением к рождественскому столу. Готовьте с любовью для своих близких!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- молоко (можно растительное) 250 мл.;
- живые (прессованные) дрожжи 25 г;
- сахар 80 г;
- соль 1 ч.л.;
- мука 500 г;
- сливочное масло 80 г.
Для начинки:
- сливочное масло 50 г;
- молотая корица 1-2 ст.л.;
- сахар 80 г;
- молотый кешью (или любой другой орех) 50 г.
Способ приготовления
Смешать теплое молоко, растопленное сливочное масло, дрожжи, соль и сахар до однородного состояния. Добавить муку и замесить тесто. Накрыть и отправить подходить в теплое место на один час.
На присыпанной мукой доске раскатать тесто в пласт и смазать растопленным сливочным маслом. Присыпать смесью сахара и корицы, а также орешками.
Свернуть тесто в рулет, разрезать вдоль и сформировать косичку из которой затем скрутить веночек.
Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 30- 40 минут.
Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.
Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".
Также попробуйте рецепт соленого заливного пирога с луком и яйцом — получается вкусно и полезно для фигуры.
Читайте Новини.LIVE!