Рождественский венок с корицей и орехами — ароматная выпечка для праздников

Рождественский венок. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Рождественский венок с корицей и орехами — это выпечка, которая заполнит ваш дом уютным ароматом праздника. Вкусный, нежный и красивый, он станет идеальным дополнением к рождественскому столу. Готовьте с любовью для своих близких!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

молоко (можно растительное) 250 мл.;

живые (прессованные) дрожжи 25 г;

сахар 80 г;

соль 1 ч.л.;

мука 500 г;

сливочное масло 80 г.

Для начинки:

сливочное масло 50 г;

молотая корица 1-2 ст.л.;

сахар 80 г;

молотый кешью (или любой другой орех) 50 г.

Способ приготовления

Смешать теплое молоко, растопленное сливочное масло, дрожжи, соль и сахар до однородного состояния. Добавить муку и замесить тесто. Накрыть и отправить подходить в теплое место на один час.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

На присыпанной мукой доске раскатать тесто в пласт и смазать растопленным сливочным маслом. Присыпать смесью сахара и корицы, а также орешками.

Тесто и масло. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Свернуть тесто в рулет, разрезать вдоль и сформировать косичку из которой затем скрутить веночек.

Приготовление венка. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

Выпекать в разогретой до 180 ºС духовке 30- 40 минут.

Косичка из теста. Фото: Скриншот YouTube @evadaren

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