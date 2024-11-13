Рогалики Полтавські, як в дитинстві — бабусин рецепт з фото

Рогалики "Полтавські" з дитинства — рецепт з бабусиного зошита
Смак рогаликів "Полтавських" знайомий багатьом з дитинства — м'яке тісто, ароматна начинка і золотиста скоринка. Зануртеся в теплі спогади разом із цим простим рецептом, який точно поверне вас у безтурботні дитячі дні.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 200 г сиру кисломолочного;
- 70 г вершкового масла;
- дрібка солі;
- 0,5 ч. л. соди + лимонний сік;
- 120-130 г муки;
- 40 г цукру.
Спосіб приготування
Змішати сир, м'яке масло та сіль. В окремій мисці погасити соду лимонним соком, додати до сирної маси і перемішати.
Додати борошно та замісити тісто руками. Охолодити тісто в холодильнику протягом 30-40 хвилин у пакеті.
Поділити тісто на дві частини, розкатати кожну в круглий пласт, посипати цукром, розкатати ще раз. Нарізати пласт на трикутники і згорнути їх у рогалики.
Викласти рогалики на форму для випікання, застелену пергаментом. Випікати 20-25 хвилин у розігрітій до 180 ºС духовці.
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