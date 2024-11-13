Рогалики Полтавські, як в дитинстві — бабусин рецепт з фото

Рогалики "Полтавські". Фото: gospodynka.com.ua

Смак рогаликів "Полтавських" знайомий багатьом з дитинства — м'яке тісто, ароматна начинка і золотиста скоринка. Зануртеся в теплі спогади разом із цим простим рецептом, який точно поверне вас у безтурботні дитячі дні.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

200 г сиру кисломолочного;

70 г вершкового масла;

дрібка солі;

0,5 ч. л. соди + лимонний сік;

120-130 г муки;

40 г цукру.

Спосіб приготування

Змішати сир, м'яке масло та сіль. В окремій мисці погасити соду лимонним соком, додати до сирної маси і перемішати.

Сир та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Додати борошно та замісити тісто руками. Охолодити тісто в холодильнику протягом 30-40 хвилин у пакеті.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поділити тісто на дві частини, розкатати кожну в круглий пласт, посипати цукром, розкатати ще раз. Нарізати пласт на трикутники і згорнути їх у рогалики.

Пригтування рогаликів. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти рогалики на форму для випікання, застелену пергаментом. Випікати 20-25 хвилин у розігрітій до 180 ºС духовці.

Рогалики на пергаменті. Фото: gospodynka.com.ua

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