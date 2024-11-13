Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рогалики "Полтавські" з дитинства — рецепт з бабусиного зошита arrow

Рогалики "Полтавські" з дитинства — рецепт з бабусиного зошита

13 листопада 2024 03:24
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Рогалики Полтавські, як в дитинстві — бабусин рецепт з фото
Рогалики "Полтавські". Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Смак рогаликів "Полтавських" знайомий багатьом з дитинства — м'яке тісто, ароматна начинка і золотиста скоринка. Зануртеся в теплі спогади разом із цим простим рецептом, який точно поверне вас у безтурботні дитячі дні.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • 200 г сиру кисломолочного;
  • 70 г вершкового масла;
  • дрібка солі;
  • 0,5 ч. л. соди + лимонний сік;
  • 120-130 г муки;
  • 40 г цукру.

Спосіб приготування

Змішати сир, м'яке масло та сіль. В окремій мисці погасити соду лимонним соком, додати до сирної маси і перемішати.

null
Сир та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Додати борошно та замісити тісто руками. Охолодити тісто в холодильнику протягом 30-40 хвилин у пакеті.

null
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поділити тісто на дві частини, розкатати кожну в круглий пласт, посипати цукром, розкатати ще раз. Нарізати пласт на трикутники і згорнути їх у рогалики.

null
Пригтування рогаликів. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти рогалики на форму для випікання, застелену пергаментом. Випікати 20-25 хвилин у розігрітій до 180 ºС духовці.

null
Рогалики на пергаменті. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

рецепти випічка десерт булочки лайфхаки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:27 Росія підняла у небо літаки Ту-95МС — є загроза обстрілу

03:26 "Азову" потрібні хірурги — яка зарплата та умови праці

02:31 Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Бєлгородській області

01:32 Чоловік заявив, що його не брали на службу — як покарав суд

01:30 Чи підтримують українці мобілізацію жінок — опитування

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

01:11 У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

00:30 Які справи про адміністративне порушення має право розглядати ТЦК

12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

23:52 В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях

03:27 Росія підняла у небо літаки Ту-95МС — є загроза обстрілу

03:26 "Азову" потрібні хірурги — яка зарплата та умови праці

02:31 Генштаб підтвердив ураження нафтобази в Бєлгородській області

01:32 Чоловік заявив, що його не брали на службу — як покарав суд

01:30 Чи підтримують українці мобілізацію жінок — опитування

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

01:11 У Запорізькій області пролунали вибухи — РФ запустила КАБ

01:02 Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

00:30 Які справи про адміністративне порушення має право розглядати ТЦК

12 листопада 2024

23:59 Вирішальний момент — Залужний звернувся до парламенту Британії

23:52 В Україні завтра вимикатимуть світло — в яких областях

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком