Рогалики Полтавские, как в детстве — рецепт бабушкина с фото

Рогалики "Полтавские" с детства — рецепт из бабушкиной тетради
Вкус рогаликов "Полтавских" знаком многим с детства — мягкое тесто, ароматная начинка и золотистая корочка. Окунитесь в теплые воспоминания вместе с этим простым рецептом, который вернет вас в беззаботные детские дни.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 200 г творога;
- 70 г сливочного масла;
- щепотка соли;
- 0,5 ч. л. соды + лимонный сок;
- 120-130 г муки;
- 40 г сахара.
Способ приготовления
Смешать творог, мягкое масло и соль. В отдельной миске потушить соду лимонным соком, добавить в творожную массу и перемешать.
Добавить муку и замесить тесто руками. Охладить тесто в холодильнике в течение 30-40 минут в пакете.
Разделить тесто на две части, раскатать каждую в круглый пласт, посыпать сахаром, раскатать еще раз. Нарезать пласт на треугольники и свернуть в рогалики.
Выложить рогалики на форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекать 20-25 минут в разогретой до 180 ºС духовке.
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