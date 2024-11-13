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Рогалики "Полтавские" с детства — рецепт из бабушкиной тетради

13 ноября 2024 03:24
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Рогалики Полтавские, как в детстве — рецепт бабушкина с фото
Рогалики "Полтавские". Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Вкус рогаликов "Полтавских" знаком многим с детства — мягкое тесто, ароматная начинка и золотистая корочка. Окунитесь в теплые воспоминания вместе с этим простым рецептом, который вернет вас в беззаботные детские дни.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 200 г творога;
  • 70 г сливочного масла;
  • щепотка соли;
  • 0,5 ч. л. соды + лимонный сок;
  • 120-130 г муки;
  • 40 г сахара.

Способ приготовления

Смешать творог, мягкое масло и соль. В отдельной миске потушить соду лимонным соком, добавить в творожную массу и перемешать.

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Творог и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить муку и замесить тесто руками. Охладить тесто в холодильнике в течение 30-40 минут в пакете.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на две части, раскатать каждую в круглый пласт, посыпать сахаром, раскатать еще раз. Нарезать пласт на треугольники и свернуть в рогалики.

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Приготовление рогаликов. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить рогалики на форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекать 20-25 минут в разогретой до 180 ºС духовке.

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Рогалики на пергаменте. Фото: gospodynka.com.ua

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