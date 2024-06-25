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Рол з тунцем в лаваші — рецепт смачного, правильного та корисного сніданку

25 червня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати корисне на сніданок — рецепт ролу з тунцем
Рол з тунцем в лаваші. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати смачний та дуже корисний рол з тунцем. На приготування у вас піде не більше 7-10 хвилин. Обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 1 лаваш;
  • вершковий сир/сметана/майонез;
  • 100 г консервованого тунця;
  • 1-2 столові ложки консервованої кукурудзи;
  • листя салату або ж капуста;
  • 1/3 частина цибулини. 

Спосіб приготування 

Візьміть один лаваш та змастіть його вершковим сиром. Сир можна замінити жирною сметаною або ж майонезом.

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Лаваш та салат. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На середину лаваша покладіть трішки листя салату або ж капусту. Залиште трішки вільного місця знизу та зверху лаваша.

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Тунець та кукурудза. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Наріжте 1/3 частину цибулини, та покладіть її зверху на салат. Тепер додайте 100 г тунця. Замість тунця можна використати сардини. Радимо використовувати тунець не в олії, а у власному соку. Рівномірно розкладіть тунець по центру лаваша.

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Лаваш з начинкою. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Поверх тунця покладіть 1-2 столові ложки консервованої кукурудзи. Сформуйте рол з тунцем та відправте підсмажити його на гриль, або ж на пательню. Підсмажити приблизно по 1-2 хвилини з кожної сторони.

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Лаваш на пательні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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