Що приготувати корисне на сніданок — рецепт ролу з тунцем

Рол з тунцем в лаваші. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Пропонуємо приготувати смачний та дуже корисний рол з тунцем. На приготування у вас піде не більше 7-10 хвилин. Обов'язково спробуйте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

1 лаваш;

вершковий сир/сметана/майонез;

100 г консервованого тунця;

1-2 столові ложки консервованої кукурудзи;

листя салату або ж капуста;

1/3 частина цибулини.

Спосіб приготування

Візьміть один лаваш та змастіть його вершковим сиром. Сир можна замінити жирною сметаною або ж майонезом.

Лаваш та салат. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На середину лаваша покладіть трішки листя салату або ж капусту. Залиште трішки вільного місця знизу та зверху лаваша.

Тунець та кукурудза. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Наріжте 1/3 частину цибулини, та покладіть її зверху на салат. Тепер додайте 100 г тунця. Замість тунця можна використати сардини. Радимо використовувати тунець не в олії, а у власному соку. Рівномірно розкладіть тунець по центру лаваша.

Лаваш з начинкою. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Поверх тунця покладіть 1-2 столові ложки консервованої кукурудзи. Сформуйте рол з тунцем та відправте підсмажити його на гриль, або ж на пательню. Підсмажити приблизно по 1-2 хвилини з кожної сторони.

Лаваш на пательні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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