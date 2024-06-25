Що приготувати корисне на сніданок — рецепт ролу з тунцем

Рол з тунцем в лаваші — рецепт смачного, правильного та корисного сніданку
Пропонуємо приготувати смачний та дуже корисний рол з тунцем. На приготування у вас піде не більше 7-10 хвилин. Обов'язково спробуйте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 1 лаваш;
- вершковий сир/сметана/майонез;
- 100 г консервованого тунця;
- 1-2 столові ложки консервованої кукурудзи;
- листя салату або ж капуста;
- 1/3 частина цибулини.
Спосіб приготування
Візьміть один лаваш та змастіть його вершковим сиром. Сир можна замінити жирною сметаною або ж майонезом.
На середину лаваша покладіть трішки листя салату або ж капусту. Залиште трішки вільного місця знизу та зверху лаваша.
Наріжте 1/3 частину цибулини, та покладіть її зверху на салат. Тепер додайте 100 г тунця. Замість тунця можна використати сардини. Радимо використовувати тунець не в олії, а у власному соку. Рівномірно розкладіть тунець по центру лаваша.
Поверх тунця покладіть 1-2 столові ложки консервованої кукурудзи. Сформуйте рол з тунцем та відправте підсмажити його на гриль, або ж на пательню. Підсмажити приблизно по 1-2 хвилини з кожної сторони.
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