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Ролл с тунцом в лаваше — рецепт вкусного, правильного и полезного завтрака

25 июня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить полезное на завтрак – рецепт ролла с тунцом
Ролл с тунцом в лаваше. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить вкусный и очень полезный ролл с тунцом. На приготовление у вас уйдет не больше 7-10 минут. Обязательно попробуйте.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 1 лаваш;
  • сливочный сыр/сметана/майонез;
  • 100 г консервированного тунца;
  • 1-2 столовые ложки консервированной кукурузы;
  • листья салата или капуста;
  • 1/3 часть луковицы.

Способ приготовления

Возьмите один лаваш и смажьте его сливочным сыром. Сыр можно заменить жирной сметаной или майонезом.

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Лаваш и салат. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

На середину лаваша положите немного листьев салата или капусту. Оставьте немного свободного места снизу и сверху лаваша.

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Тунец и кукуруза. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарежьте 1/3 часть луковицы и положите ее сверху на салат. Теперь добавьте 100 г тунца. Вместо тунца можно использовать сардины. Советуем использовать тунец не в масле, а в собственном соке. Равномерно разложите тунец по центру лаваша.

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Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Поверх тунца положите 1-2 столовых ложки консервированной кукурузы. Сформируйте ролл с тунцом и отправьте поджарить его на гриль, или на сковороду. Поджарить примерно по 1-2 минуты с каждой стороны.

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Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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