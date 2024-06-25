Что приготовить полезное на завтрак – рецепт ролла с тунцом

Ролл с тунцом в лаваше — рецепт вкусного, правильного и полезного завтрака
Предлагаем приготовить вкусный и очень полезный ролл с тунцом. На приготовление у вас уйдет не больше 7-10 минут. Обязательно попробуйте.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 1 лаваш;
- сливочный сыр/сметана/майонез;
- 100 г консервированного тунца;
- 1-2 столовые ложки консервированной кукурузы;
- листья салата или капуста;
- 1/3 часть луковицы.
Способ приготовления
Возьмите один лаваш и смажьте его сливочным сыром. Сыр можно заменить жирной сметаной или майонезом.
На середину лаваша положите немного листьев салата или капусту. Оставьте немного свободного места снизу и сверху лаваша.
Нарежьте 1/3 часть луковицы и положите ее сверху на салат. Теперь добавьте 100 г тунца. Вместо тунца можно использовать сардины. Советуем использовать тунец не в масле, а в собственном соке. Равномерно разложите тунец по центру лаваша.
Поверх тунца положите 1-2 столовых ложки консервированной кукурузы. Сформируйте ролл с тунцом и отправьте поджарить его на гриль, или на сковороду. Поджарить примерно по 1-2 минуты с каждой стороны.
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