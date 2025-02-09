Романтична вечеря до Дня Святого Валентина — паста з креветками у вершковому соусі

Романтична вечеря. Фото: Скриншот YouTube @Natali9310

Романтична вечеря має бути особливою. Паста з креветками у вершковому соусі — це ніжна та ароматна страва, яка ідеально підходить для святкування Дня Святого Валентина. Поєднання вершкового соусу, часнику та креветок створює розкішний смак, що зачарує вашу другу половинку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Наталі Кириченко.

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Вам знадобиться:

паста (спагеті, тальятеле або фетучині) — 250 г;

креветки (очищені) — 200 г;

вершки 20% — 200 мл.;

часник — 2 зубчики;

твердий сир (Пармезан або Грано Падано) — 50 г.;

вершкове масло — 30 г;

оливкова олія — 1 ст.л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

свіжа зелень (петрушка або базилік) — для подачі.

Спосіб приготування

Пасту відварити у великій кількості підсоленої води до стану аль денте згідно з інструкцією на упаковці. Відкинути на друшляк, зберігши трохи води від варіння.

Паста у воді. Фото: Скриншот YouTube @Natali9310

На сковороді розігріти оливкову олію разом із вершковим маслом. Часник подрібнити та обсмажити 30 секунд до появи аромату. Додати креветки, посолити, поперчити та смажити 2-3 хвилини, поки вони не змінять колір на рожевий.

Креветки в соусі. Фото: Скриншот YouTube @Natali9310

Влити вершки, довести до легкого кипіння та готувати 2-3 хвилини на середньому вогні, поки соус трохи загусне. Додати тертий сир і перемішати до його повного розчинення.

Салат з помідорами. Фото: Скриншот YouTube @Natali9310

Перекласти пасту в соус, добре перемішати. Якщо соус здається занадто густим, додати трохи води, в якій варилася паста.

Паста з креветками. Фото: Скриншот YouTube @Natali9310

Подавати гарячою, посипавши свіжою зеленню та додатковою порцією тертого сиру.

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