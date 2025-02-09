Романтический ужин ко Дню Святого Валентина — паста с креветками в сливочном соусе

Романтический ужин. Фото: Скриншот YouTube @Natali9310

Романтический ужин должен быть особенным. Паста с креветками в сливочном соусе — это нежное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для празднования Дня Святого Валентина. Сочетание сливочного соуса, чеснока и креветок создает роскошный вкус, который очарует вашу вторую половинку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Натальи Кириченко.

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Вам понадобится:

паста (спагетти, тальятеле или фетучини) — 250 г;

креветки (очищенные) — 200 г;

сливки 20% — 200 мл.;

чеснок — 2 зубчика;

твердый сыр (Пармезан или Грано Падано) — 50 г;

сливочное масло — 30 г;

оливковое масло - 1 ст.л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

свежая зелень (петрушка или базилик) — для подачи.

Способ приготовления

Пасту отварить в большом количестве подсоленной воды до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Откинуть на дуршлаг, сохранив немного воды от варки.

Паста в воде. Фото: Скриншот YouTube @Natali9310

На сковороде разогреть оливковое масло вместе со сливочным маслом. Чеснок измельчить и обжарить 30 секунд до появления аромата. Добавить креветки, посолить, поперчить и жарить 2-3 минуты, пока они не изменят цвет на розовый.

Креветки в соусе. Фото: Скриншот YouTube @Natali9310

Влить сливки, довести до легкого кипения и готовить 2-3 минуты на среднем огне, пока соус немного загустеет. Добавить тертый сыр и перемешать до его полного растворения.

Салат с помидорами. Фото: Скриншот YouTube @Natali9310

Переложить пасту в соус, хорошо перемешать. Если соус кажется слишком густым, добавить немного воды, в которой варилась паста.

Паста с креветками. Фото: Скриншот YouTube @Natali9310

Подавать горячей, посыпав свежей зеленью и дополнительной порцией тертого сыра.

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