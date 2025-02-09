Романтический ужин ко Дню Святого Валентина — паста с креветками в сливочном соусе

Романтический ужин ко Дню Св. Валентина — паста с креветками
Романтический ужин должен быть особенным. Паста с креветками в сливочном соусе — это нежное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для празднования Дня Святого Валентина. Сочетание сливочного соуса, чеснока и креветок создает роскошный вкус, который очарует вашу вторую половинку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Натальи Кириченко.
Вам понадобится:
- паста (спагетти, тальятеле или фетучини) — 250 г;
- креветки (очищенные) — 200 г;
- сливки 20% — 200 мл.;
- чеснок — 2 зубчика;
- твердый сыр (Пармезан или Грано Падано) — 50 г;
- сливочное масло — 30 г;
- оливковое масло - 1 ст.л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- свежая зелень (петрушка или базилик) — для подачи.
Способ приготовления
Пасту отварить в большом количестве подсоленной воды до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. Откинуть на дуршлаг, сохранив немного воды от варки.
На сковороде разогреть оливковое масло вместе со сливочным маслом. Чеснок измельчить и обжарить 30 секунд до появления аромата. Добавить креветки, посолить, поперчить и жарить 2-3 минуты, пока они не изменят цвет на розовый.
Влить сливки, довести до легкого кипения и готовить 2-3 минуты на среднем огне, пока соус немного загустеет. Добавить тертый сыр и перемешать до его полного растворения.
Переложить пасту в соус, хорошо перемешать. Если соус кажется слишком густым, добавить немного воды, в которой варилась паста.
Подавать горячей, посыпав свежей зеленью и дополнительной порцией тертого сыра.
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