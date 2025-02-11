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Романтична вечеря до Дня закоханих — куряча грудка зі шпинатом

11 лютого 2025 20:07
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Що приготувати на день святого Валентина 2025 — рецепт романтичної вечері
Троянда та келихи. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Створіть атмосферу романтики з вишуканою вечерею, яка підкорить серце вашої другої половинки. Ніжна куряча грудка, начинена ароматним соусом песто, тягучою моцарелою та шпинатом, стане справжнім гастрономічним подарунком. Легке приготування і бездоганний результат зроблять цей вечір особливим. 

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці VIKA KOROLIVSKA.

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Вам знадобиться:

  • куряча грудка — 2 шт.;
  • соус песто — 2 ст. л.;
  • в’ялені помідори — 2 ст. л.;
  • моцарела — 120 г;
  • шпинат — 10 г;
  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • сіль, перець, пластівці чилі — за смаком.

Спосіб приготування

Розрізати курячу грудку уздовж, не дорізаючи до кінця, розкрити "книжкою". Змастити м’ясо соусом песто, викласти моцарелу, в’ялені помідори та шпинат.

романтична вечеря до Дня закоханих з курячої грудки зі шпинатом
Соус песто. Фото: скриншот @korolivska1

Склеїти краї зубочистками, змастити оливковою олією, приправити сіллю, перцем і пластівцями чилі.

романтична вечеря до Дня закоханих з курячої грудки
Сир та соус. Фото: скриншот @korolivska1

Обсмажити на середньо-високому вогні до золотистої скоринки, приблизно 5-6 хвилин.

романтична вечеря на День Святого Валентина з курячої грудки
Куряче філе. Фото: скриншот @korolivska1

Перекласти у форму для запікання та випікати в розігрітій до 180 °C духовці 20 хвилин. Подавати гарячим.

проста романтична вечеря на День Святого Валентина з курячої грудки
Куряче філе з сиром. Фото: скриншот @korolivska1

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