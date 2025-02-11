Що приготувати на день святого Валентина 2025 — рецепт романтичної вечері

Романтична вечеря до Дня закоханих — куряча грудка зі шпинатом
Створіть атмосферу романтики з вишуканою вечерею, яка підкорить серце вашої другої половинки. Ніжна куряча грудка, начинена ароматним соусом песто, тягучою моцарелою та шпинатом, стане справжнім гастрономічним подарунком. Легке приготування і бездоганний результат зроблять цей вечір особливим.
Рецепт опублікували в Instagram на сторінці VIKA KOROLIVSKA.
Вам знадобиться:
- куряча грудка — 2 шт.;
- соус песто — 2 ст. л.;
- в’ялені помідори — 2 ст. л.;
- моцарела — 120 г;
- шпинат — 10 г;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- сіль, перець, пластівці чилі — за смаком.
Спосіб приготування
Розрізати курячу грудку уздовж, не дорізаючи до кінця, розкрити "книжкою". Змастити м’ясо соусом песто, викласти моцарелу, в’ялені помідори та шпинат.
Склеїти краї зубочистками, змастити оливковою олією, приправити сіллю, перцем і пластівцями чилі.
Обсмажити на середньо-високому вогні до золотистої скоринки, приблизно 5-6 хвилин.
Перекласти у форму для запікання та випікати в розігрітій до 180 °C духовці 20 хвилин. Подавати гарячим.
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