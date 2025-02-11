Що приготувати на день святого Валентина 2025 — рецепт романтичної вечері

Троянда та келихи. Фото: Freepik

Створіть атмосферу романтики з вишуканою вечерею, яка підкорить серце вашої другої половинки. Ніжна куряча грудка, начинена ароматним соусом песто, тягучою моцарелою та шпинатом, стане справжнім гастрономічним подарунком. Легке приготування і бездоганний результат зроблять цей вечір особливим.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці VIKA KOROLIVSKA.

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Вам знадобиться:

куряча грудка — 2 шт.;

соус песто — 2 ст. л.;

в’ялені помідори — 2 ст. л.;

моцарела — 120 г;

шпинат — 10 г;

оливкова олія — 1 ст. л.;

сіль, перець, пластівці чилі — за смаком.

Спосіб приготування

Розрізати курячу грудку уздовж, не дорізаючи до кінця, розкрити "книжкою". Змастити м’ясо соусом песто, викласти моцарелу, в’ялені помідори та шпинат.

Соус песто. Фото: скриншот @korolivska1

Склеїти краї зубочистками, змастити оливковою олією, приправити сіллю, перцем і пластівцями чилі.

Сир та соус. Фото: скриншот @korolivska1

Обсмажити на середньо-високому вогні до золотистої скоринки, приблизно 5-6 хвилин.

Куряче філе. Фото: скриншот @korolivska1

Перекласти у форму для запікання та випікати в розігрітій до 180 °C духовці 20 хвилин. Подавати гарячим.

Куряче філе з сиром. Фото: скриншот @korolivska1

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