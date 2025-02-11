Что приготовить на день святого Валентина 2025 — рецепт романтического ужина

Роза и бокалы. Фото: Freepik

Создайте атмосферу романтики с изысканным ужином, который покорит сердце вашей второй половинки. Нежная куриная грудка, начиненная ароматным соусом песто, тягучей моцареллой и шпинатом, станет настоящим гастрономическим подарком. Легкое приготовление и безупречный результат сделают этот вечер особенным.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице VIKA KOROLIVSKA.

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Вам понадобится:

куриная грудка — 2 шт.;

соус песто — 2 ст. л.;

вяленые помидоры — 2 ст. л.;

моцарелла — 120 г;

шпинат — 10 г;

оливковое масло — 1 ст. л;

соль, перец, хлопья чили — по вкусу.

Способ приготовления

Разрезать куриную грудку вдоль, не дорезая до конца, раскрыть "книжкой". Смазать мясо соусом песто, выложить моцареллу, вяленые помидоры и шпинат.

Соус песто. Фото: скриншот @korolivska1

Склеить края зубочистками, смазать оливковым маслом, приправить солью, перцем и хлопьями чили.

Сыр и соус. Фото: скриншот @korolivska1

Обжарить на средне-высоком огне до золотистой корочки, примерно 5-6 минут.

Куриное филе. Фото: скриншот @korolivska1

Переложить в форму для запекания и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20 минут. Подавать горячим.

Куриное филе с сыром. Фото: скриншот @korolivska1

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