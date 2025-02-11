Что приготовить на день святого Валентина 2025 — рецепт романтического ужина

Романтический ужин ко Дню влюбленных — куриная грудка со шпинатом
Создайте атмосферу романтики с изысканным ужином, который покорит сердце вашей второй половинки. Нежная куриная грудка, начиненная ароматным соусом песто, тягучей моцареллой и шпинатом, станет настоящим гастрономическим подарком. Легкое приготовление и безупречный результат сделают этот вечер особенным.
Рецепт опубликовали в Instagram на странице VIKA KOROLIVSKA.
Вам понадобится:
- куриная грудка — 2 шт.;
- соус песто — 2 ст. л.;
- вяленые помидоры — 2 ст. л.;
- моцарелла — 120 г;
- шпинат — 10 г;
- оливковое масло — 1 ст. л;
- соль, перец, хлопья чили — по вкусу.
Способ приготовления
Разрезать куриную грудку вдоль, не дорезая до конца, раскрыть "книжкой". Смазать мясо соусом песто, выложить моцареллу, вяленые помидоры и шпинат.
Склеить края зубочистками, смазать оливковым маслом, приправить солью, перцем и хлопьями чили.
Обжарить на средне-высоком огне до золотистой корочки, примерно 5-6 минут.
Переложить в форму для запекания и выпекать в разогретой до 180 °C духовке 20 минут. Подавать горячим.
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