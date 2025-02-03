Романтична вечеря до Дня закоханих за 30 хвилин — ніжна курка у вершковому соусі

Романтична вечеря до Дня закоханих за 30 хвилин
Хочете приємно здивувати кохану людину смачною та вишуканою вечерею, але немає часу на довгі приготування? Цей рецепт — справжня знахідка! Ніжна куряча грудка у вершково-сирному соусі з грибами та ароматним коньяком подається з розсипчастою гречкою та свіжими томатами чері. Готується всього за 30 хвилин, а смак — ніби з ресторанного меню. Зробіть цей вечір особливим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Їсти.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- печериці (шампіньйони) — 200 г;
- часник — 2 зубчики;
- коньяк — 30 мл;
- помідори чері — 6-8 шт.;
- вершки — 150 мл;
- шпинат — 50 г;
- бульйон (або вода) — 100 мл;
- олія — 2 ст. л.;
- гречка — 150 г;
- зелень — для подачі;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
Розігріти сковорідку, змастити її олією. Викласти ціле куряче філе, приправити сіллю та перцем. Обсмажити до золотистої скоринки з обох боків.
Приготувати соус. У цю ж сковорідку додати нарізану цибулю, часник та печериці. Обсмажити до м’якості грибів.
Влити коньяк, підпалити його та дочекатися випаровування алкоголю.
Додати вершки, перемішати. Всипати натертий сир та порізаний шпинат, перемішати. Викласти куряче філе у вершковий соус. Влити бульйон (або воду), тушкувати 5-7 хвилин.
Підготувати гречку. Відварити крупу у підсоленій воді до готовності. Викласти гречку на тарілку. Полити вершково-сирним соусом із м’ясом. Посипати тертим сиром, зеленню та прикрасити помідорами чері.
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