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Романтична вечеря до Дня закоханих за 30 хвилин

3 лютого 2025 20:19
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Романтична вечеря до Дня закоханих за 30 хвилин — ніжна курка у вершковому соусі
Курка в соусі. Фото: Скриншот YouTube @jisty
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете приємно здивувати кохану людину смачною та вишуканою вечерею, але немає часу на довгі приготування? Цей рецепт — справжня знахідка! Ніжна куряча грудка у вершково-сирному соусі з грибами та ароматним коньяком подається з розсипчастою гречкою та свіжими томатами чері. Готується всього за 30 хвилин, а смак — ніби з ресторанного меню. Зробіть цей вечір особливим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Їсти

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • печериці (шампіньйони) — 200 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • коньяк — 30 мл;
  • помідори чері — 6-8 шт.;
  • вершки — 150 мл;
  • шпинат — 50 г;
  • бульйон (або вода) — 100 мл;
  • олія — 2 ст. л.;
  • гречка — 150 г;
  • зелень — для подачі;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Розігріти сковорідку, змастити її олією. Викласти ціле куряче філе, приправити сіллю та перцем. Обсмажити до золотистої скоринки з обох боків.

рецепт смачної курки
Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @jisty

Приготувати соус. У цю ж сковорідку додати нарізану цибулю, часник та печериці. Обсмажити до м’якості грибів.

рецепт смачної курки в соусі
Шпинат та соус. Фото: Скриншот YouTube @jisty

Влити коньяк, підпалити його та дочекатися випаровування алкоголю.

рецепт смачної курки на День Закоханих
Соус для курки. Фото: Скриншот YouTube @jisty

Додати вершки, перемішати. Всипати натертий сир та порізаний шпинат, перемішати. Викласти куряче філе у вершковий соус. Влити бульйон (або воду), тушкувати 5-7 хвилин.

рецепт смачної курки на 14 лютого
Куряче філе. Фото: Скриншот YouTube @jisty

Підготувати гречку. Відварити крупу у підсоленій воді до готовності. Викласти гречку на тарілку. Полити вершково-сирним соусом із м’ясом. Посипати тертим сиром, зеленню та прикрасити помідорами чері.

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