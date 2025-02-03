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Романтический ужин ко Дню влюбленных за 30 минут

3 февраля 2025 20:19
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Романтический ужин ко Дню влюбленных за 30 минут — нежная курица в сливочном соусе
Курица в соусе. Фото: Скриншот YouTube @jisty
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите приятно удивить любимого человека вкусным и изысканным ужином, но нет времени на долгие приготовления? Этот рецепт — настоящая находка! Нежная куриная грудка в сливочно-сырном соусе с грибами и ароматным коньяком подается с рассыпчатой гречкой и свежими томатами черри. Готовится всего за 30 минут, а вкус — будто из ресторанного меню. Сделайте этот вечер особенным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Їсти.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • шампиньоны (шампиньоны) — 200 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • коньяк — 30 мл;
  • помидоры черри — 6-8 шт.;
  • сливки — 150 мл;
  • шпинат — 50 г;
  • бульон (или вода) — 100 мл;
  • масло — 2 ст. л.;
  • гречка — 150 г;
  • зелень — для подачи;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Разогреть сковородку, смазать ее маслом. Выложить целое куриное филе, приправить солью и перцем. Обжарить до золотистой корочки с обеих сторон.

рецепт смачної курки
Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @jisty

Приготовить соус. В эту же сковородку добавить нарезанный лук, чеснок и шампиньоны. Обжарить до мягкости грибов.

рецепт смачної курки в соусі
Шпинат и соус. Фото: Скриншот YouTube @jisty

Влить коньяк, поджечь его и дождаться испарения алкоголя.

рецепт смачної курки на День Закоханих
Соус для курицы. Фото: Скриншот YouTube @jisty

Добавить сливки, перемешать. Всыпать натертый сыр и порезанный шпинат, перемешать. Выложить куриное филе в сливочный соус. Влить бульон (или воду), тушить 5-7 минут.

рецепт смачної курки на 14 лютого
Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @jisty

Подготовить гречку. Отварить крупу в подсоленной воде до готовности. Выложить гречку на тарелку. Полить сливочно-сырным соусом с мясом. Посыпать тертым сыром, зеленью и украсить помидорами черри.

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