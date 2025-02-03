Романтический ужин ко Дню влюбленных за 30 минут — нежная курица в сливочном соусе

Курица в соусе. Фото: Скриншот YouTube @jisty

Хотите приятно удивить любимого человека вкусным и изысканным ужином, но нет времени на долгие приготовления? Этот рецепт — настоящая находка! Нежная куриная грудка в сливочно-сырном соусе с грибами и ароматным коньяком подается с рассыпчатой гречкой и свежими томатами черри. Готовится всего за 30 минут, а вкус — будто из ресторанного меню. Сделайте этот вечер особенным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Їсти.

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Вам понадобится:

куриное филе — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

сыр твердый — 100 г;

шампиньоны (шампиньоны) — 200 г;

чеснок — 2 зубчика;

коньяк — 30 мл;

помидоры черри — 6-8 шт.;

сливки — 150 мл;

шпинат — 50 г;

бульон (или вода) — 100 мл;

масло — 2 ст. л.;

гречка — 150 г;

зелень — для подачи;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Разогреть сковородку, смазать ее маслом. Выложить целое куриное филе, приправить солью и перцем. Обжарить до золотистой корочки с обеих сторон.

Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @jisty

Приготовить соус. В эту же сковородку добавить нарезанный лук, чеснок и шампиньоны. Обжарить до мягкости грибов.

Шпинат и соус. Фото: Скриншот YouTube @jisty

Влить коньяк, поджечь его и дождаться испарения алкоголя.

Соус для курицы. Фото: Скриншот YouTube @jisty

Добавить сливки, перемешать. Всыпать натертый сыр и порезанный шпинат, перемешать. Выложить куриное филе в сливочный соус. Влить бульон (или воду), тушить 5-7 минут.

Куриное филе. Фото: Скриншот YouTube @jisty

Подготовить гречку. Отварить крупу в подсоленной воде до готовности. Выложить гречку на тарелку. Полить сливочно-сырным соусом с мясом. Посыпать тертым сыром, зеленью и украсить помидорами черри.

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