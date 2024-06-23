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Как на самом деле правильно есть креветки

23 июня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как правильно есть креветки — рекомендации
Вареные креветки. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Креветки — популярное и вкусное блюдо, которое часто появляется на наших столах. Однако, не все знают, как правильно их есть, чтобы полностью насладиться их вкусом и не упустить ни одной детали. 

Новини.LIVE расскажут про все аспекты правильного употребления креветок, от выбора и подготовки до различных способов подачи и потребления.

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Выбор и подготовка креветок

Выбирайте свежие креветки с ярко-розовым или серым цветом (в зависимости от вида). Они должны быть упругими на ощупь и иметь приятный морской запах. Избегайте креветок с неприятным запахом, темными пятнами или слизью на поверхности.

Подготовка креветок

Если креветки не очищены, промойте их под холодной водой. Для лучшего вкуса можно замариновать креветки в смеси из оливкового масла, чеснока, лимонного сока и специй.

Способы приготовления креветок

 

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Вареные креветки. Фото: Freepik

Как варить креветки

Доведите подсоленную воду до кипения. Добавьте креветки и варите их до появления ярко-розового цвета (2-4 минуты в зависимости от размера). После варки сразу окуните креветки в холодную воду, чтобы остановить процесс готовки.

Как пожарить креветки 

Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Обжаривайте креветки на среднем огне до золотистой корочки (около 2-3 минут с каждой стороны).

Как приготовить креветки на гриле 

Нанизывайте креветки на шампуры или кладите их на решетку. Жарьте на гриле около 2-3 минут с каждой стороны до появления характерного рисунка и золотистого цвета.

Как запечь креветки в духовке 

Разогрейте духовку до 200 ºС. Выложите креветки на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте около 5-7 минут.

Правильное очищение и поедание креветок

Держите креветку за хвост. Оторвите голову и затем снимите панцирь, начиная с ног.

Если креветки крупные, можно удалить кишечную вену, разрезав спинку креветки ножом.

В ресторанах обычно используют вилку и нож для очистки и поедания креветок.

Дома креветки можно есть руками, аккуратно очищая их и обмакивая в соус.

Не забудьте подготовить миску для панцирей и салфетки для рук.

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Вареные креветки. Фото: Freepik

Варианты подачи креветок

Креветки можно подать в коктейльном стиле. Очищенные креветки подаются на ледяной горке с соусом для макания, таким как коктейльный соус, соус тартар или чесночный соус.

Также креветки можно добавлять в разнообразные салаты, сочетая их с зеленью, авокадо, помидорами и легкими заправками.

Еще креветки отлично сочетаются с пастой, особенно с легкими соусами на основе оливкового масла, чеснока и белого вина.

Добавьте креветки в ризотто для придания морского вкуса и дополнительного белка.

Креветки могут быть использованы в качестве начинки для бутербродов и тостов, особенно в сочетании с авокадо или крем-сыром.

Советы и рекомендации

Убедитесь, что креветки свежие, чтобы избежать неприятного запаха и плохого вкуса.

Маринование креветок перед приготовлением придаст им дополнительный аромат и мягкость.

Не переваривайте креветки, так как они могут стать резиновыми. Готовьте их до тех пор, пока они не станут ярко-розовыми и непрозрачными.

Подберите подходящий соус для креветок. Коктейльный соус, соус тартар, чесночный соус или простое сочетание лимонного сока и оливкового масла отлично подойдут.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете не только правильно приготовить креветки, но и насладиться их вкусом и текстурой.

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