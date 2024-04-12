Полезное варенье из одуванчика – пошаговый рецепт приготовления

Варенье из одуванчика и лимона. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Начался сезон цветения одуванчиков. Это подходящее время, чтобы собрать цветы и сварить вкусное и полезное варенье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.

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Вам понадобится:

цвет одуванчика 70 г. (чистых лепестков, без зеленых стеблей);

вода 500 мл;

сахар 500 г;

половина лимона.

Способ приготовления

Сначала отделяем желтые лепестки от зеленых стеблей.

Цветы одуванчиков. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Затем цветы заливаем водой и ставим на средний огонь, варим 20 минут.

Цветы одуванчиков. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Лимон перебиваем блендером. Процеживаем отвар из одуванчиков.

Цветы одуванчиков. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Добавляем лимон, сахар и варим на малом огне часто помешивая 30 минут.

Кусочки лимона. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Затем снова процеживаем, чтобы не было частиц лимона (по желанию можно оставить).

Готовое варенье. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Снимаем с огня и разливаем по баночкам. Сначала варенье немного редкое позже остынет и станет гуще.

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