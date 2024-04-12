Полезное варенье из одуванчика – пошаговый рецепт приготовления

Лечебное и вкусное варенье из одуванчика и лимона
Начался сезон цветения одуванчиков. Это подходящее время, чтобы собрать цветы и сварить вкусное и полезное варенье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.
Вам понадобится:
- цвет одуванчика 70 г. (чистых лепестков, без зеленых стеблей);
- вода 500 мл;
- сахар 500 г;
- половина лимона.
Способ приготовления
Сначала отделяем желтые лепестки от зеленых стеблей.
Затем цветы заливаем водой и ставим на средний огонь, варим 20 минут.
Лимон перебиваем блендером. Процеживаем отвар из одуванчиков.
Добавляем лимон, сахар и варим на малом огне часто помешивая 30 минут.
Затем снова процеживаем, чтобы не было частиц лимона (по желанию можно оставить).
Снимаем с огня и разливаем по баночкам. Сначала варенье немного редкое позже остынет и станет гуще.
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