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Лечебное и вкусное варенье из одуванчика и лимона

12 апреля 2024 19:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезное варенье из одуванчика – пошаговый рецепт приготовления
Варенье из одуванчика и лимона. Фото: YouTube @Katia_cooking_
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Начался сезон цветения одуванчиков. Это подходящее время, чтобы собрать цветы и сварить вкусное и полезное варенье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.

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Вам понадобится:

  • цвет одуванчика 70 г. (чистых лепестков, без зеленых стеблей);
  • вода 500 мл;
  • сахар 500 г;
  • половина лимона.

Способ приготовления

Сначала отделяем желтые лепестки от зеленых стеблей.

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Цветы одуванчиков. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Затем цветы заливаем водой и ставим на средний огонь, варим 20 минут.

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Цветы одуванчиков. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Лимон перебиваем блендером. Процеживаем отвар из одуванчиков.

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Цветы одуванчиков. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Добавляем лимон, сахар и варим на малом огне часто помешивая 30 минут.

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Кусочки лимона. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Затем снова процеживаем, чтобы не было частиц лимона (по желанию можно оставить).

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Готовое варенье. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Снимаем с огня и разливаем по баночкам. Сначала варенье немного редкое позже остынет и станет гуще.

Раньше мы писали о витаминном взрыве на тарелке: как приготовить самый полезный весенний салат из одуванчика и крапивы.

Также мы рассказывали о рецепте борща с одуванчиком: старое блюдо по-новому.

Еще советуем ознакомиться с информацией, как проститься с одуванчиками и навсегда избавиться от этих растений на огороде.

рецепты
лайфхаки
консервация
витамины
одуванчики
варенье

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