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Масленица 2025 — когда начинается и какие блюда готовить

13 февраля 2025 00:02
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Что приготовить на Масленицу 2025 — точные даты празднования и лучшие блюда на неделю
Блины с маслом. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Масленица — это древний украинский праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. В 2025 году Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта. Главным блюдом этого периода являются блины, но не только они занимают почетное место на столе.

Новини.LIVE расскажут, какие традиции связаны с Масленицей, что готовят на каждый день и какие рецепты стоит попробовать.

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Масленица — это традиционный украинский праздник, который знаменует прощание с зимой и встречу весны. Это неделя веселых народных гуляний, встреч с родными и, конечно же, вкусных блинов. В 2025 году Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта, после чего начинается Великий пост.

Что символизирует Масленица

Главным блюдом этой недели являются блины. Их круглая форма и золотистый цвет символизируют солнце, тепло и обновление природы. В древности считалось, что чем больше блинов испекут в семье, тем лучше будет урожайный год.

Традиции Масленичной недели и блюда на каждый день

коли починається Масниця та які страви готувати
Блины и ягоды. Фото: Freepik

Каждый день Масленицы имеет свое название и особенности:

  • Понедельник  Встреча. Начинается празднование, пекутся первые блины, которые принято отдавать бедным или на поминовение предков. В этот день готовят блинчики с творогом, которые подают со сметаной или медом.
  • Вторник  Заигрывание. Время для веселых гуляний и игр. Молодежь собиралась на ярмарках, устраивала катание на санях и угощалась блинами с красной рыбой, мясом или грибами.
  • Среда  Сладкоежка. В этот день тещи приглашали зятьев на блины. Готовили сладкие варианты с медом, вареньем, сгущенным молоком, а также вареники с творогом.
  • Четверг  Разгуляй. Один из самых громких дней праздника, когда проводились народные бои, катание на лошадях, сжигание соломенного чучела зимы. На столе появлялись дрожжевые блины, пышные оладьи, деруны.
  • Пятница  Тещины вечеринки. Зять приглашал тещу на блины, устраивал щедрое угощение с разными начинками: блины с грибами, сыром, блинные рулеты.
  • Суббота  Зовицины посиделки. Молодые жены приглашали в гости родственников мужа. Столы украшали блинами с шоколадом, сливками, фруктами, а также запеченными блинами в духовке.
  • Воскресенье  Прощеное воскресенье. Завершение Масленицы, когда принято просить прощения и мириться с теми, с кем были в ссоре. Готовят пышные оладьи, сырники, блины с творогом.

Какие блюда еще готовят на Масленицу

коли починається Масниця 2025 та які страви готувати
Блины и молоко. Фото: Freepik

Кроме блинов, на праздничном столе появляются и другие традиционные блюда:

  • Вареники с картофелем, творогом или маком.
  • Пироги с творогом.
  • Сырники со сметаной.
  • Голубцы постные с грибами и рисом.
  • Медовые пряники и печенье.

Как приготовить идеальные блины  полезные советы

  1. Муку нужно просеивать, чтобы избежать комочков в тесте.
  2. Чтобы блины не рвались, добавляйте немного крахмала или растительного масла.
  3. Тонкие блины лучше готовить на молоке или воде, а для пышных больше подходит кефир или дрожжи.
  4. Чтобы получить ажурные блины, в тесто добавляют газированную воду или кипяток.
  5. Сковорода должна быть хорошо разогрета перед выпеканием.

Масленица — это не просто неделя блинов, а большой народный праздник, который передает традиции от поколения к поколению. Это время радости, семейных встреч и вкусных угощений. Так пусть Масленичная неделя принесет много тепла, благополучия и хорошего настроения.

Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".

Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки

Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.

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