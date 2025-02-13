Что приготовить на Масленицу 2025 — точные даты празднования и лучшие блюда на неделю

Масленица 2025 — когда начинается и какие блюда готовить
Масленица — это древний украинский праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. В 2025 году Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта. Главным блюдом этого периода являются блины, но не только они занимают почетное место на столе.
Новини.LIVE расскажут, какие традиции связаны с Масленицей, что готовят на каждый день и какие рецепты стоит попробовать.
Масленица — это традиционный украинский праздник, который знаменует прощание с зимой и встречу весны. Это неделя веселых народных гуляний, встреч с родными и, конечно же, вкусных блинов. В 2025 году Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта, после чего начинается Великий пост.
Что символизирует Масленица
Главным блюдом этой недели являются блины. Их круглая форма и золотистый цвет символизируют солнце, тепло и обновление природы. В древности считалось, что чем больше блинов испекут в семье, тем лучше будет урожайный год.
Традиции Масленичной недели и блюда на каждый день
Каждый день Масленицы имеет свое название и особенности:
- Понедельник — Встреча. Начинается празднование, пекутся первые блины, которые принято отдавать бедным или на поминовение предков. В этот день готовят блинчики с творогом, которые подают со сметаной или медом.
- Вторник — Заигрывание. Время для веселых гуляний и игр. Молодежь собиралась на ярмарках, устраивала катание на санях и угощалась блинами с красной рыбой, мясом или грибами.
- Среда — Сладкоежка. В этот день тещи приглашали зятьев на блины. Готовили сладкие варианты с медом, вареньем, сгущенным молоком, а также вареники с творогом.
- Четверг — Разгуляй. Один из самых громких дней праздника, когда проводились народные бои, катание на лошадях, сжигание соломенного чучела зимы. На столе появлялись дрожжевые блины, пышные оладьи, деруны.
- Пятница — Тещины вечеринки. Зять приглашал тещу на блины, устраивал щедрое угощение с разными начинками: блины с грибами, сыром, блинные рулеты.
- Суббота — Зовицины посиделки. Молодые жены приглашали в гости родственников мужа. Столы украшали блинами с шоколадом, сливками, фруктами, а также запеченными блинами в духовке.
- Воскресенье — Прощеное воскресенье. Завершение Масленицы, когда принято просить прощения и мириться с теми, с кем были в ссоре. Готовят пышные оладьи, сырники, блины с творогом.
Какие блюда еще готовят на Масленицу
Кроме блинов, на праздничном столе появляются и другие традиционные блюда:
- Вареники с картофелем, творогом или маком.
- Пироги с творогом.
- Сырники со сметаной.
- Голубцы постные с грибами и рисом.
- Медовые пряники и печенье.
Как приготовить идеальные блины — полезные советы
- Муку нужно просеивать, чтобы избежать комочков в тесте.
- Чтобы блины не рвались, добавляйте немного крахмала или растительного масла.
- Тонкие блины лучше готовить на молоке или воде, а для пышных больше подходит кефир или дрожжи.
- Чтобы получить ажурные блины, в тесто добавляют газированную воду или кипяток.
- Сковорода должна быть хорошо разогрета перед выпеканием.
Масленица — это не просто неделя блинов, а большой народный праздник, который передает традиции от поколения к поколению. Это время радости, семейных встреч и вкусных угощений. Так пусть Масленичная неделя принесет много тепла, благополучия и хорошего настроения.
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