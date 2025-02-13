Что приготовить на Масленицу 2025 — точные даты празднования и лучшие блюда на неделю

Блины с маслом. Фото: Freepik

Масленица — это древний украинский праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. В 2025 году Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта. Главным блюдом этого периода являются блины, но не только они занимают почетное место на столе.

Новини.LIVE расскажут, какие традиции связаны с Масленицей, что готовят на каждый день и какие рецепты стоит попробовать.

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Масленица — это традиционный украинский праздник, который знаменует прощание с зимой и встречу весны. Это неделя веселых народных гуляний, встреч с родными и, конечно же, вкусных блинов. В 2025 году Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта, после чего начинается Великий пост.

Что символизирует Масленица

Главным блюдом этой недели являются блины. Их круглая форма и золотистый цвет символизируют солнце, тепло и обновление природы. В древности считалось, что чем больше блинов испекут в семье, тем лучше будет урожайный год.

Традиции Масленичной недели и блюда на каждый день

Блины и ягоды. Фото: Freepik

Каждый день Масленицы имеет свое название и особенности:

Понедельник — Встреча. Начинается празднование, пекутся первые блины, которые принято отдавать бедным или на поминовение предков. В этот день готовят блинчики с творогом, которые подают со сметаной или медом.

— Начинается празднование, пекутся первые блины, которые принято отдавать бедным или на поминовение предков. В этот день готовят блинчики с творогом, которые подают со сметаной или медом. Вторник — Заигрывание. Время для веселых гуляний и игр. Молодежь собиралась на ярмарках, устраивала катание на санях и угощалась блинами с красной рыбой, мясом или грибами.

— Время для веселых гуляний и игр. Молодежь собиралась на ярмарках, устраивала катание на санях и угощалась блинами с красной рыбой, мясом или грибами. Среда — Сладкоежка. В этот день тещи приглашали зятьев на блины. Готовили сладкие варианты с медом, вареньем, сгущенным молоком, а также вареники с творогом.

— В этот день тещи приглашали зятьев на блины. Готовили сладкие варианты с медом, вареньем, сгущенным молоком, а также вареники с творогом. Четверг — Разгуляй. Один из самых громких дней праздника, когда проводились народные бои, катание на лошадях, сжигание соломенного чучела зимы. На столе появлялись дрожжевые блины, пышные оладьи, деруны.

— Один из самых громких дней праздника, когда проводились народные бои, катание на лошадях, сжигание соломенного чучела зимы. На столе появлялись дрожжевые блины, пышные оладьи, деруны. Пятница — Тещины вечеринки. Зять приглашал тещу на блины, устраивал щедрое угощение с разными начинками: блины с грибами, сыром, блинные рулеты.

— Зять приглашал тещу на блины, устраивал щедрое угощение с разными начинками: блины с грибами, сыром, блинные рулеты. Суббота — Зовицины посиделки. Молодые жены приглашали в гости родственников мужа. Столы украшали блинами с шоколадом, сливками, фруктами, а также запеченными блинами в духовке.

— Молодые жены приглашали в гости родственников мужа. Столы украшали блинами с шоколадом, сливками, фруктами, а также запеченными блинами в духовке. Воскресенье — Прощеное воскресенье. Завершение Масленицы, когда принято просить прощения и мириться с теми, с кем были в ссоре. Готовят пышные оладьи, сырники, блины с творогом.

Какие блюда еще готовят на Масленицу

Блины и молоко. Фото: Freepik

Кроме блинов, на праздничном столе появляются и другие традиционные блюда:

Вареники с картофелем, творогом или маком.

Пироги с творогом.

Сырники со сметаной.

Голубцы постные с грибами и рисом.

Медовые пряники и печенье.

Как приготовить идеальные блины — полезные советы

Муку нужно просеивать, чтобы избежать комочков в тесте. Чтобы блины не рвались, добавляйте немного крахмала или растительного масла. Тонкие блины лучше готовить на молоке или воде, а для пышных больше подходит кефир или дрожжи. Чтобы получить ажурные блины, в тесто добавляют газированную воду или кипяток. Сковорода должна быть хорошо разогрета перед выпеканием.

Масленица — это не просто неделя блинов, а большой народный праздник, который передает традиции от поколения к поколению. Это время радости, семейных встреч и вкусных угощений. Так пусть Масленичная неделя принесет много тепла, благополучия и хорошего настроения.

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