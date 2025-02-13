Що приготувати на Масницю 2025 — точні дати святкування та найкращі страви на тиждень

Млинці з маслом. Фото: Freepik

Масниця — це стародавнє українське свято, що символізує проводи зими та зустріч весни. У 2025 році Масничний тиждень триватиме з 24 лютого до 2 березня. Головною стравою цього періоду є млинці, але не тільки вони займають почесне місце на столі.

Новини.LIVE розкажуть, які традиції пов'язані з Масницею, що готують на кожен день і які рецепти варто спробувати.

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Масниця — це традиційне українське свято, яке знаменує прощання із зимою та зустріч весни. Це тиждень веселих народних гулянь, зустрічей із рідними та, звісно ж, смачних млинців. У 2025 році Масничний тиждень триватиме з 24 лютого до 2 березня, після чого починається Великий піст.

Що символізує Масниця

Головною стравою цього тижня є млинці. Їхня кругла форма та золотистий колір символізують сонце, тепло та оновлення природи. У давнину вважалося, що чим більше млинців спечуть у родині, тим кращим буде врожайний рік.

Традиції Масничного тижня та страви на кожен день

Млинці та ягоди. Фото: Freepik

Кожен день Масниці має свою назву та особливості:

Понеділок — Зустріч. Розпочинається святкування, печуться перші млинці, які заведено віддавати бідним або на поминання предків. Цього дня готують налисники з сиром, які подають зі сметаною чи медом.

— Розпочинається святкування, печуться перші млинці, які заведено віддавати бідним або на поминання предків. Цього дня готують налисники з сиром, які подають зі сметаною чи медом. Вівторок — Загравання. Час для веселих гулянь та ігор. Молодь збиралася на ярмарках, влаштовувала катання на санях та частувалася млинцями з червоною рибою, м’ясом або грибами.

— Час для веселих гулянь та ігор. Молодь збиралася на ярмарках, влаштовувала катання на санях та частувалася млинцями з червоною рибою, м’ясом або грибами. Середа — Ласунка. Цього дня тещі запрошували зятів на млинці. Готували солодкі варіанти з медом, варенням, згущеним молоком, а також вареники із сиром.

— Цього дня тещі запрошували зятів на млинці. Готували солодкі варіанти з медом, варенням, згущеним молоком, а також вареники із сиром. Четвер — Розгуляй. Один із найгучніших днів свята, коли проводилися народні бої, катання на конях, спалювання солом’яного опудала зими. На столі з’являлися дріжджові млинці, пишні оладки, деруни.

— Один із найгучніших днів свята, коли проводилися народні бої, катання на конях, спалювання солом’яного опудала зими. На столі з’являлися дріжджові млинці, пишні оладки, деруни. П’ятниця — Тещині вечірки. Зять запрошував тещу на млинці, влаштовував щедре частування з різними начинками: млинці з грибами, сиром, млинцеві рулети.

— Зять запрошував тещу на млинці, влаштовував щедре частування з різними начинками: млинці з грибами, сиром, млинцеві рулети. Субота — Зовиціни посиденьки. Молоді дружини запрошували в гості родичів чоловіка. Столи прикрашали млинцями із шоколадом, вершками, фруктами, а також запеченими млинцями в духовці.

— Молоді дружини запрошували в гості родичів чоловіка. Столи прикрашали млинцями із шоколадом, вершками, фруктами, а також запеченими млинцями в духовці. Неділя — Прощена неділя. Завершення Масниці, коли заведено просити вибачення та миритися з тими, з ким були у сварці. Готують пишні оладки, сирники, млинці із сиром.

Які страви ще готують на Масницю

Млинці та молоко. Фото: Freepik

Окрім млинців, на святковому столі з’являються й інші традиційні страви:

Вареники з картоплею, сиром або маком.

Пироги із сиром.

Сирники зі сметаною.

Голубці пісні з грибами та рисом.

Медові пряники та печиво.

Як приготувати ідеальні млинці — корисні поради

Борошно потрібно просіювати, щоб уникнути грудочок у тісті. Щоб млинці не рвалися, додавайте трохи крохмалю або рослинної олії. Тонкі млинці краще готувати на молоці чи воді, а для пишних більше підходять кефір або дріжджі. Щоб отримати ажурні млинці, у тісто додають газовану воду або окріп. Сковорода має бути добре розігріта перед випіканням.

Масниця — це не просто тиждень млинців, а велике народне свято, яке передає традиції від покоління до покоління. Це час радості, сімейних зустрічей і смачних частувань. Тож нехай Масничний тиждень принесе багато тепла, добробуту та гарного настрою.

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