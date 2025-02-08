Коли Масниця 2025 — традиції святкування та рецепт млинців від Клопотенка

Млинці та сир. Фото: з мережі

Масниця — це яскраве свято на честь проводів зими та приходу весни. У 2025 році святкування триватиме з 24 лютого по 2 березня. Дізнайтеся, які традиції цього тижня збереглися донині, та спробуйте приготувати ідеальні млинці за рецептом Євгена Клопотенка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Коли святкуємо Масницю 2025: традиції, обряди та заборони

Масниця — одне з найдавніших і найулюбленіших свят, яке символізує перехід від зими до весни. Протягом тижня українці відзначають його веселими гуляннями, смачними частуваннями та традиційними обрядами, що збереглися ще з дохристиянських часів.

Млинці з ікрою. Фото: з мережі.

Коли буде Масниця у 2025 році

Оскільки Масниця безпосередньо пов'язана з датою Великодня та початком Великого посту, її святкують у різні дати щороку. У 2025 році Масляний тиждень триватиме з 24 лютого по 2 березня.

Традиції святкування Масниці

Святкування Масниці поділяється на кілька днів, кожен з яких має свої унікальні традиції:

Понеділок — зустріч Масниці, початок святкових заходів, катання на санках та підготовка до гулянь.

— зустріч Масниці, початок святкових заходів, катання на санках та підготовка до гулянь. Вівторок — день знайомств і загравання, коли молодь брала участь у веселих іграх та формувала пари.

— день знайомств і загравання, коли молодь брала участь у веселих іграх та формувала пари. Середа — день ласощів, коли столи накривали варениками, млинцями, сирними стравами.

— день ласощів, коли столи накривали варениками, млинцями, сирними стравами. Четвер — широкий четвер, масові гуляння, танці, співи та частування.

— широкий четвер, масові гуляння, танці, співи та частування. П’ятниця — день, коли зяті запрошували тещ на "тещині вечірки" і пригощали їх млинцями.

— день, коли зяті запрошували тещ на "тещині вечірки" і пригощали їх млинцями. Субота — день, коли невістки запрошували свекрух на посиденьки.

— день, коли невістки запрошували свекрух на посиденьки. Неділя — день прощення, коли всі просили пробачення одне в одного, готувалися до посту.

Обряди та ритуали Масниці

Одним із найвідоміших обрядів було спалення опудала зими, що символізувало прощання із зимовою холоднечею та закликання весни. Також у давнину існувала традиція "чеплення колодки" неодруженим хлопцям — їм прив’язували до ноги дерев’яну колоду, натякаючи на необхідність одруження.

Обряд спалення опудала. Фото: ВДНГ

У багатьох регіонах України на Масницю також поминали предків. На покуті залишали частування — млинці, вареники, масло — щоб душі покійних могли скуштувати святкові страви.

Що не можна робити на Масницю

Заборонялося прясти, щоб не зіпсувати одяг і не накликати міль.

Не варто було заготовлювати м'ясо та сир, інакше вони могли зіпсуватися.

Не можна сваритися — вважалося, що конфлікти в цей період можуть негативно вплинути на майбутній рік.

Масниця — це не просто традиційне свято, а можливість весело провести час із рідними, очиститися духовно і підготуватися до Великого посту. Чим веселіше зустрінете це свято, тим щасливішим буде рік!

Ідеальні млинці за рецептом Євгена Клопотенка

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1/3 ч. л.;

соняшникова олія — 2 ст. л. (+2 ст. л. для смаження);

молоко — 340 мл.;

борошно — 130 г;

вершкове масло — 50 г (для змащування млинців).

Спосіб приготування

В миску вбити яйця, додати цукор, сіль та 2 ст. л. соняшникової олії. Перемішати віничком до об’єднання компонентів. Влити молоко й знову перемішати до повного розчинення цукру та солі.

Борошно та молоко. Фото: klopotenko.com

Поступово додати борошно, добре вимішуючи тісто віничком, щоб воно стало рідким і без грудочок. Залишити на 10 хвилин. Розігріти сковороду та змастити її соняшниковою олією за допомогою кулінарного пензлика.

Додавання яєць. Фото: klopotenko.com

Ополоником виливати тісто на середину сковороди, нахиляючи її, щоб рівномірно розподілити по всьому дну. Коли краї млинця підрум’яняться, перевернути на інший бік і обсмажити до готовності.

Приготування млинців. Фото: klopotenko.com

Готові млинці складати стопкою, за бажанням кожен змащувати вершковим маслом.



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