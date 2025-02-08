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Празднуем Масленицу 2025 - традиции и рецепт блинов от Клопотенко

8 февраля 2025 00:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Когда Масленица 2025 — традиции празднования и рецепт блинов от Клопотенко
Блины и сыр. Фото: из сети
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Масленица — это яркий праздник в честь проводов зимы и прихода весны. В 2025 году празднование продлится с 24 февраля по 2 марта. Узнайте, какие традиции этой недели сохранились по сей день, и попробуйте приготовить идеальные блины по рецепту Евгения Клопотенко.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Когда празднуем Масленицу 2025: традиции, обряды и запреты

Масленица — один из древнейших и самых любимых праздников, который символизирует переход от зимы к весне. В течение недели украинцы отмечают его веселыми гуляниями, вкусными угощениями и традиционными обрядами, сохранившимися еще с дохристианских времен.

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Блины с икрой. Фото: из сети.

Когда будет Масленица в 2025 году

Поскольку Масленица непосредственно связана с датой Пасхи и началом Великого поста, ее празднуют в разные даты каждый год. В 2025 году Масленичная неделя продлится с 24 февраля по 2 марта.

Традиции празднования Масленицы

Празднование Масленицы делится на несколько дней, каждый из которых имеет свои уникальные традиции:

  • Понедельник — встреча Масленицы, начало праздничных мероприятий, катание на санках и подготовка к гуляниям.
  • Вторник — день знакомств и заигрывания, когда молодежь участвовала в веселых играх и формировала пары.
  • Среда — день лакомств, когда столы накрывали варениками, блинами, сырными блюдами.
  • Четверг — широкий четверг, массовые гуляния, танцы, пение и угощения.
  • Пятница — день, когда зятья приглашали тещ на "тещины вечеринки" и угощали их блинами.
  • Суббота — день, когда невестки приглашали свекровей на посиделки.
  • Воскресенье — день прощения, когда все просили прощения друг у друга, готовились к посту.

Обряды и ритуалы Масленицы

Одним из самых известных обрядов было сожжение чучела зимы, что символизировало прощание с зимней стужей и призывание весны. Также в древности существовала традиция "чепки колодки" холостым парням — им привязывали к ноге деревянное бревно, намекая на необходимость женитьбы.

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Обряд сожжения чучела. Фото: ВДНХ

Во многих регионах Украины на Масленицу также поминали предков. На покуте оставляли угощения — блины, вареники, масло - чтобы души усопших могли попробовать праздничные блюда.

Что нельзя делать на Масленицу

  • Запрещалось прясть, чтобы не испортить одежду и не накликать моль.
  • Не стоило заготавливать мясо и сыр, иначе они могли испортиться.
  • Нельзя ссориться — считалось, что конфликты в этот период могут негативно повлиять на будущий год.

Масленица — это не просто традиционный праздник, а возможность весело провести время с родными, очиститься духовно и подготовиться к Великому посту. Чем веселее встретите этот праздник, тем счастливее будет год!

Идеальные блины по рецепту Евгения Клопотенко

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • подсолнечное масло - 2 ст. л. (+2 ст. л. для жарки);
  • молоко — 340 мл.;
  • мука — 130 г;
  • сливочное масло — 50 г (для смазывания блинов).

Способ приготовления

В миску вбить яйца, добавить сахар, соль и 2 ст. л. подсолнечного масла. Перемешать венчиком до объединения компонентов. Влить молоко и снова перемешать до полного растворения сахара и соли.

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Мука и молоко. Фото: klopotenko.com

Постепенно добавить муку, хорошо вымешивая тесто венчиком, чтобы оно стало жидким и без комочков. Оставить на 10 минут. Разогреть сковороду и смазать ее подсолнечным маслом с помощью кулинарной кисточки.

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Добавление яиц. Фото: klopotenko.com

Половником выливать тесто на середину сковороды, наклоняя ее, чтобы равномерно распределить по всему дну. Когда края блина подрумянятся, перевернуть на другую сторону и обжарить до готовности.

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Приготовление блинов. Фото: klopotenko.com

Готовые блины складывать стопкой, по желанию каждый смазывать сливочным маслом.

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